Нові ліміти на перекази, ВЛК, техогляд та послуги в Дії: що зміниться з 1 червня

Змін у червні 2025 року небагато, проте про деякі з них варто нагадати. Передусім це стосується осіб із обмеженою придатністю, яка була встановлена до 4 травня 2024 року, оскільки 5 червня завершується термін проходження повторної ВЛК.

Крім того, у червні очікується чергове зниження лімітів на перекази між картками для двох категорій банківських клієнтів.

Власникам транспортних засобів слід знати, що з 1 червня зростуть ціни на проходження техогляду, а в застосунку Дія з’являться нові послуги, зокрема на основі штучного інтелекту.

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Про ці та інші важливі зміни, які очікують на українців з 1 червня 2025 року, читайте на Фактах ICTV.

Чи буде підвищення пенсій у червні

Підвищення пенсій у червні не планується, проте на надбавки можуть розраховувати пенсіонери, які досягли певного віку і основний розмір виплат яких не перевищує 10 340,35 грн.

Тобто особи, яким протягом червня виповниться 70, 75 та 80 років, автоматично отримають доплату у розмірі:

570 грн – кому виповнилося 80 років;

456 грн – кому від 75 до 79 років;

300 грн – для осіб віком 70-74 роки.

Крім того, нещодавно Кабмін запровадив нові правила, які значно полегшують доступ до пенсій для кількох категорій громадян – ВПО і українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Тепер вони можуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку, як це було раніше.

Зниження лімітів на перекази за картками з 1 червня

У червні відбудеться чергове посилення обмежень на перекази між картками, згідно з меморандумом про прозорість фінансових послуг, підписаним ще у грудні 2024 року українськими банками.

Зокрема, з 1 червня 2025 року встановлено нові ліміти на вихідні перекази для клієнтів, віднесених до категорій середнього та низького ризику – їх знижено зі 150 тис. грн до 100 тис. грн на місяць.

Для підвищення лімітів клієнтам банків необхідно надати документи, що підтверджують джерело та розмір їхніх доходів.

Тарифи на комуналку у червні 2025 року

З 1 червня в Україні не очікується підвищення цін на комунальні послуги.

Тариф на електроенергію 4,32 грн/кВт-год та 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00 для власників двозонних лічильників діятиме щонайменше до кінця жовтня 2025 року.

Щодо вартості газу, Нафтогаз раніше оголосив, що вона залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб.

Тарифи на водопостачання, принаймні на рівні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у червні не підвищуватимуться. Водночас у деяких громадах місцева влада може це робити.

Субсидії у червні: що зміниться

Більшості громадян, які вже отримували субсидію, пільга на оплату житлово-комунальних послуг автоматично перепризначена на період неопалювального сезону – в 1 травня до 30 вересня.

Звертатися за перерахунком варто лише у разі зміни складу сім’ї, майнового стану або інших важливих обставин.

Для нарахування субсидії у червні необхідно подати оновлені документи до Пенсійного фонду протягом 30 днів. Водночас пільгу буде призначено з початку неопалювального періоду.

5 червня – останній день ВЛК для обмежено придатних

Військовозобов’язані з обмеженою придатністю, яка була встановлена до 4 травня 2024 року, мають до 5 червня включно пройти повторну військово-лікарську комісію.

Для цього потрібно через застосунок Резерв+ або ⁠особисто у ТЦК отримати направлення на ВЛК, пройти обстеження у медзакладі і за його результатами отримати нове рішення – придатний або непридатний.

У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов’язаних, їм загрожують адміністративні затримання та доставлення до ТЦК.

Вони підлягають притягненню до адмінвідповідальності (накладення штрафу від від 17 тис. до 25,5 тис. грн) та одночасно будуть направлятися на проходження ВЛК, нагадали у Міноборони України.

Триває основна сесія НМТ

До 25 червня триватиме основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка розпочалася 14 травня.

Ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової – з 14 до 25 липня.

Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 4 липня, а додаткових – до 30 липня.

Нові ціни на техогляд

У червні зростуть ціни на проходження техогляду, згідно з новими правилами проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів, що набули чинності 19 травня.

З 1 червня техогляд коштуватиме:

1 700 грн – для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн (було 1 050 грн),

– для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн (було 1 050 грн), 2 300 грн – для автобусів і вантажівок понад 3,5 тонн (було 1 500 грн),

– для автобусів і вантажівок понад 3,5 тонн (було 1 500 грн), до 2 300 грн – для мотоциклів і причепів (залежно від категорії).

Про те, які автомобілі мають пройти техогляд у 2025 році та як це зробити, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тимчасові обмеження у пункті пропуску Краківець – Корчова

У пункті пропуску Краківець – Корчова до середини червня діятимуть тимчасові обмеження.

За інформацією польської сторони, з 8 травня тут тривають дорожні роботи. Зокрема, планується заміна асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі.

Відповідно, тут можливі черги у зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи.

Тому прикордонники радять заздалегідь планувати маршрути та користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: Смільниця, Нижанковичі, Рава-Руська, Грушів або ж Угринів.

У Дії зʼявиться ШІ-асистент

На порталі державних послуг у червні з’явиться можливість ще швидше отримувати довідки, інформацію про послуги чи пораду за допомогою нового функціоналу на основі штучного інтелекту.

Для цього треба лише описати ситуацію, яка цікавить. Наприклад, якщо народилася дитина, помічник одразу порадить, як оформити свідоцтво про народження, отримати Пакунок малюка або виплати.

Згодом планується, що цифровий помічник зможе порадити найближчий ЦНАП, спілкуватися голосом, відправляти довідки автоматично та працювати цілодобово.

Мультишеринг у Дії

Із 1 червня у Дії працюватиме новий сервіс для бізнесу – мультишеринг документів.

За його допомогою у кілька кліків можна отримали від клієнта весь пакет потрібних документів без ксерокопій, файлів та помилок у паперах.

Для користування сервісом мультишерингу необхідно налаштувати або оновити інтеграцію з Дією.

Послуга платна для бізнесу, але безкоштовна для клієнтів, які надсилають документи.

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