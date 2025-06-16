Руслан Кравченко: що відомо про кандидата на посаду генпрокурора України
Руслан Кравченко може стати новим генеральним прокурором України.
Відповідне подання президент Володимир Зеленський уже скерував до Верховної Ради.
Очікується, що парламент розгляне цю кандидатуру на одному з найближчих пленарних засідань – імовірно, уже 17 червня.
На цей момент Кравченко обіймає посаду голови Державної податкової служби України.
Раніше, майже протягом року, він керував Київською обласною державною адміністрацією.
Біографію Руслана Кравченка читайте в матеріалі на Фактах ICTV.
- Руслан Кравченко: що відомо про освіту потенційного генпрокурора
- Кравченко Руслан Андрійович: біографія та кар’єра
- Кравченко Руслан Андрійович: участь в АТО та винагороди
Руслан Кравченко: що відомо про освіту потенційного генпрокурора
Народився 14 березня 1990 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області.
У 1997–2005 роках навчався в середній загальноосвітній школі №8 рідного міста.
Здобув освіту в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, після чого закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого (має звання лейтенанта юстиції).
Кравченко Руслан Андрійович: біографія та кар’єра
15 серпня 2012 року Руслана Кравченка призначили слідчим прокуратури Севастополя, де він займався забезпеченням дотримання законодавства у сфері оборони на території Кримського регіону.
За рік його підвищили до старшого слідчого – на цій посаді він працював до анексії Криму у 2014 році.
У вересні 2014 року перейшов на військову службу. Працював у зоні АТО в ролі прокурора, за що отримав статус учасника бойових дій. У 2020 році звільнився в запас.
З 2015 до 2017 року служив прокурором у Головній військовій прокуратурі при Генеральній прокуратурі України.
Був прокурором у резонансній справі щодо державної зради та сприяння агресії проти України з боку експрезидента Віктора Януковича, за якою було винесено обвинувальний вирок.
У 2019–2020 роках обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону.
У 2021 році став керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області.
Після деокупації Бучі, з 31 березня 2022 року, брав участь у фіксації та розслідуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військами.
10 квітня 2023 року указом президента України №204/2023 Руслана Кравченка призначено головою Київської обласної державної адміністрації.
28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів підтримав указ про його відставку, а 30 грудня президент офіційно звільнив його з посади.
Уже 31 грудня 2024 року Кравченка призначено головою Державної податкової служби України.
Кравченко Руслан Андрійович: участь в АТО та винагороди
У 2014–2015 роках, перебуваючи на посаді прокурора 33 військової прокуратури Південного регіону (м. Дебальцеве та м. Бахмут), безпосередньо брав участь в антитерористичній операції. За це отримав статус учасника бойових дій.
Нагороджений:
- Орденом За заслуги III ступеня — відзнака, якою його нагородили за вагомий внесок у зміцнення державності, проявлену мужність і самовідданість під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, активну участь у розвитку суспільних сфер, відданість національним інтересам та сумлінне виконання професійних обов’язків.
- У 2016 році отримав орден Данила Галицького, а також президентську відзнаку За участь в антитерористичній операції.
- У 2018 році йому було вручено нагрудний знак Міністерства оборони України Знак пошани.
- У 2019 році Кравченка нагородили нагрудним знаком Генеральної прокуратури України За сумлінну службу в органах прокуратури.
Одружений з Оленою Шкробанець. Дітей у подружжя немає.
Фото: Facebook