Не можна агресивним режимам об’єднуватися: Зеленський про спроби РФ врятувати ядерну програму Ірану

Зараз Російська Федерація намагається врятувати іранську ядерну програму, інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1212 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про спроби РФ врятувати ядерну програму Ірану

– Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитися. Це так цинічно. Це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватися і ставати партнерами, – стверджує Зеленський.

За словами президента України, сьогодні вранці він був на місці влучання російської ракети по будинку в Києві.

Зараз дивляться

– Звичайний житловий будинок. Ракета пройшла через усі поверхи до підвалу. 23 людини були вбиті тільки одним цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким, – сказав він.

Як розповів Зеленський, майже 40 годин тривала рятувальна операція, адже до останнього намагалися дістати людей живими з-під завалів.

Загалом у той день масованим ударом по Україні російські війська вбили 30 осіб, ще 172 людини дістали поранення.

За словами Зеленського, не було жодного військового сенсу в цьому ударі, адже це абсолютно нічого Росії не додало.

– Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і Росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати. Це саме та площина, яка об’єднує Росію з такими режимами, як зараз в Ірані чи в Північній Кореї, – наголосив Зеленський.

Зеленський про потребу посилення санкцій світу

– Коли іранські Shahed тепер уже значно модернізовані, балістика з Північної Кореї – теж модернізована, вбивають наших людей в Україні – це очевидна ознака, що глобальної солідарності та тиску не достатньо, – стверджує президент.

На думку глави держави, треба значно посилювати санкції, технологічну взаємодію всіх тих у світі, хто захищає життя.

Саме про це українська сторона домовилася з партнерами напередодні в Канаді на саміті G7, сказав Зеленський.

– І будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії у Європі, зокрема в рамках Коаліції охочих, – пояснив він.

Президент України провів сьогодні дуже важливу нараду щодо санкцій. Він доручив міністру закордонних справ України, розвідкам та всій команді нашої держави запропонувати партнерам нові формати санкційної роботи.

Володимир Зеленський доручив активізувати все, що необхідно для синхронізації партнерів проти Росії в українській та юрисдикціях світу.

– Завдання очевидне: усе, що знижує російську здатність фінансувати війну, водночас збільшує шанс на реальний мир, – вважає він.

Крім цього, були сьогодні також наради з військовими та міністром оборони України. Серед них – Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Павло Паліса, Рустем Умєров.

Окремо ще – з командою Служби безпеки України та генералом Володимиром Горбатюком щодо дипстрайків, розповів Зеленський.

На його думку, Росія повинна надалі відчувати цілком справедливі втрати через свою агресію. Зеленський подякував усім нашим воїнам та кожному підрозділу, які це забезпечують.

Зеленський про призначення командувача Сухопутних військ ЗСУ

Президент підписав указ про призначення командувача Сухопутних військ Збройних Сил України – бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який виконував завдання у Вісбадені в Німеччині.

За словами Зеленського, це була координація з українськими партнерами в НАТО.

Він наголосив, що увесь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід українських воїнів повинні бути реалізовані зараз у Сухопутних військах України.

– Зміни потрібні – це обов’язково, – вважає президент.

Зеленський про повернення українців з полону

Глава держави звернув увагу, що вже вп’яте за кілька тижнів вдалося повернути українців із російського полону.

Серед них – хлопці зі Збройних сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби.

За словами Зеленського, багато хто з них був у полоні ще з 2022-го року, зокрема з часу оборони Маріуполя.

– Ми маємо повернути та обов’язково повернемо всіх наших хлопців. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Потрібен обмін всіх на всіх – щоб кожна сім’я дочекалася своїх і не було жодних ультиматумів, – вважає президент.

На його думку, потрібне реальне припинення вогню та закінчення війни.

– Україна готова зустрічатися на найвищому рівні – це рівень саме рішень, – стверджує він.

Зеленський заявив про готовність зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з російським диктатором Володимиром Путіним, який пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни.

– І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив США. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна. Слава Україні, – резюмував президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.