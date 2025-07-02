Події ночі 2 липня: обстріл Харкова та Херсону, удар ЗСУ по НПЗ у Росії

У ніч проти 2 липня російські дрони атакували Харківщину. Українські сили вдарили по НПЗ у Саратовській області РФ.

У мережі з’явилося відео ймовірної страти українського полоненого. У Гуляйполі після ракетного удару загинув командир бригади. Кім Чен Ин уперше публічно вшанував солдатів КНДР, загиблих у війні в Україні.

Про головні події ночі 2 липня – читайте у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи на Харківщині

У ніч проти 2 липня в Харківській області пролунали вибухи.

Російські безпілотники атакували місто Харків і два населені пункти в Куп’янському районі.

Внаслідок атаки є один загиблий і один поранений.

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, попередньо, по селу Борівське в Куп’янському районі було завдано удару п’ятьма ударними дронами типу Герань-2.

Унаслідок влучань загорілися складські приміщення, тюки з сіном і два мікроавтобуси, які перебували на території сільськогосподарського підприємства.

Обстріл Херсона

У ніч з 1 на 2 липня російські артилеристи обстріляли лікарню в Херсоні, в результаті чого постраждали пацієнти та медичний персонал.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, приблизно о 23:00 окупанти відкрили вогонь з артилерії по одній із лікарень обласного центру.

Внаслідок обстрілу будівля лікарні зазнала значних пошкоджень, а щонайменше вісім осіб отримали поранення.

Серед постраждалих — п’ятеро пацієнтів і троє медсестер.

Удар ЗСУ по НПЗ у РФ

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони завдали удару по нафтопереробному заводу АТ Саратоворгсинтез у Саратовській області Російської Федерації.

Зазначається, що об’єкт став ціллю в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника.

– Потужності цього заводу використовуються російськими військовими для забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів армії РФ, які беруть участь у збройній агресії проти України, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Ураження цілі підтверджено. Серед пошкодженого — технологічне обладнання. На території підприємства виникла пожежа.

Наслідки удару наразі уточнюються.

Страта українського військового росіянами

У соцмережах з’явилося відео, на якому зафіксовано ймовірну страту українського захисника.

Російські військові, за попередніми даними, прив’язали його до мотоцикла і волочили дорогою.

Інформацію про черговий злочин окупантів оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ. Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність, – зазначив Лубінець.

Омбудсмен також звернувся до громадян України із закликом повідомляти про будь-які факти порушення прав людини, особливо щодо можливих страт військовополонених.

Трагедія у Гуляйполі

Упродовж усього дня 1 липня тривали роботи з розбору завалів у Гуляйполі після ракетної атаки, яка спричинила як військові, так і цивільні втрати.

Внаслідок удару Росії загинув командир 110 окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич, а також інші військовослужбовці підрозділу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 1 липня.

– Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь. Це був ракетний удар. Усім, хто був поранений, надають необхідну допомогу. Понад 30 людей були поранені, – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна неодмінно дасть відповідь агресору за цю атаку.

Кім Чен Ин публічно визнав участь солдатів КНДР у війні проти України

Кім Чен Ин вшанував пам’ять північнокорейських військовослужбовців, які загинули у війні Росії проти України.

Він поклав руки на їхні труни, які були повернуті до КНДР.

Цей жест став рідкісним публічним підтвердженням того, що збройні сили Північної Кореї зазнали втрат у цьому збройному конфлікті, повідомляє The Guardian.

У театрі Східного Пхеньяна відбулась урочиста церемонія, приурочена до першої річниці підписання військового договору між Північною Кореєю та Росією.

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