1 вересня в Україні починається новий навчальний рік – вже вчетверте в умовах повномасштабної війни. Цього року запроваджуються певні зміни як у форматі освітнього процесу, так і в самій програмі навчання.

Вчителі з вересня отримуватимуть збільшені доплати у розмірі 2 000 тис. грн, деяким категоріям здобувачів освіти підвищать президентську стипендію.

Також з початком осені всі співробітники ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати на них процес перевірки документів або вручення повісток.

Що зміниться для українців з 1 вересня 2025 року – перелік змін у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Початок навчального року 2025-2026

Новий навчальний рік у закладах загальної середньої освіти розпочнеться 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року.

Проте, як зауважили у Міністерстві освіти і науки, 30 червня – максимальна дата завершення навчального року, оскільки рішення щодо закінчення занять та початку канікул визначає педагогічна рада кожного навчального закладу.

При цьому враховується ряд факторів: навчальне навантаження, безпекова ситуація в регіоні, потреби та стан учнів, готовність педагогічного колективу.

Тому дати закінчення навчання, останнього дзвоника та тривалість літніх канікул можуть відрізнятися.

Зростання доплат вчителям із 1 вересня

Із 1 вересня доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах праці, яка не залежить від бюджетів громад, буде збільшено до 2 000 грн щомісячно (2 600 грн до сплати податків).

Причому чим більше у педагога годин, тим більшу доплату він отримає.

Ця доплата з 1 січня становила 1 000 грн (1 300 грн до сплати податків) незалежно від їхнього педагогічного навантаження, відповідно її буде збільшено вдвічі.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що доплата вчителям у 2 тис. грн буде збережена і в 2026 році, для цього передбачені кошти в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Зміни у школах України з 1 вересня

В Міносвіти пояснили, що у новом навчальному році школярі зможуть здобувати освіту очно, у змішаному форматі або дистанційно.

При чому мінімальну наповнюваність дистанційних класів скасовано, а для їх відкриття діють ті ж правила, що й для очних чи змішаних – щонайменше 5 учнів.

Дистанційні класи можуть відкривати будь-які школи.

Учні зможуть обрати індивідуальні форми навчання: сімейну освіту чи екстернат.

Формат навчання визначає керівник школи або обласна військова адміністрація. Для офлайн-занять потрібна наявність укриття в самому закладі або не далі ніж за 500 м від нього.

У змішаному форматі школи можуть чергувати дні або тижні очного та дистанційного навчання за затвердженим розкладом.

У регіонах, що не належать до прифронтових, можливий перехід на дистанційку впродовж року, якщо цього вимагатиме безпекова чи епідеміологічна ситуація.

Захист України та уроки енергоефективності в школах

З 1 вересня уроки енергоефективності стануть невід’ємною частиною навчального процесу. Учнів 4-11 класів навчатимуть раціонально використовувати ресурси, зменшувати споживання енергії та дбати про довкілля.

Водночас оновлена програма не передбачає додаткового навантаження, а буде інтегрована в інші чинні програми, як-от Пізнаємо природу, STEM, Довкілля, Технології, Природничі науки тощо..

Крім того, вивчення предмета Захист України для 10-11 класів всіх закладів загальної середньої освіти збільшено до 2 обов’язкових годин на тиждень.

У МОН кажуть, що це створює можливості для поглибленого вивчення тактичної медицини, технологій безпілотних систем, протидії дезінформації та інших критично важливих умінь для самозахисту.

Припиняється фінансування шкіл, де менше 45 учнів

Із 1 вересня уряд припиняє фінансування шкіл з держбюджету, якщо в них навчається менш ніж 45 учнів (окрім початкових шкіл, спеціальних та навчально-реабілітаційних центрів). Основна причина такого рішення – висока вартість утримання одного учня в таких закладах.

Такі школи зможуть продовжити роботу тільки за кошти місцевих бюджетів або інших дозволених джерел фінансування.

Тобто тепер місцеві органи влади мають самостійно визначати, закривати таку школу чи ні. Вони можуть обрати один із варіантів: перевозити учнів до найближчої великої школи або ж самостійно оплачувати роботу педагогів.

Безкоштовне харчування учнів 5-11 класів на прифронтових територіях

З початку вересня учні 5-11 класів на прифронтових територіях будуть забезпечені безкоштовним харчуванням.

Таким чином, за словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, харчуватимуться діти, які навчаються в очному форматі з 1 по 11 клас.

На безкоштовне харчування учнів початкової школи по всій країні та організацію харчування учнів 5–11 класів у прифронтових громадах з державного бюджету місцевим буде спрямовано близько 800 млн грн.

Лісовий подарив батькам звертатися до керівництва школи, обласних військових адміністрацій, департаментів освіти, а також до МОН, якщо харчування не буде організовано.

Підвищення президентських стипендій

З вересня 2025 року уряд збільшить розмір президентських стипендій для різних категорій здобувачів освіти, а саме для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів коледжів і технікумів, а також студентів університетів та аспірантів.

Як зростуть президентські стипендії:

для учнів профтехів – до 6 320 грн;

для студентів коледжів і технікумів – до 7 600 грн;

для студентів університетів – до 10 000 грн;

для аспірантів – 23 700 грн.

Крім того, стипендію у 10 тис. грн отримають цьогорічні випускники за успішну здачу НМТ. Йдеться про школярів, які складуть тест на 185 і більше балів.

А кількість президентських стипендій збільшиться до 400.

Вже наступного року планується розширення цього підвищення на всіх студентів вишів.

Базова загальновійськова підготовка в українських вишах

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року.

Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти БЗВП викладатимуть на другому році навчання.

Вона становитиме 300 академічних годин та матиме теоретичний і практичний курси:

теоретичний – 90 годин;

практичний – 210 годин.

Під вивчення БЗВП попадають як чоловіки, так і жінки, але практичний курс обов’язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

Після проходження цієї підготовки студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Громадяни, які не матимуть базової загальної військової підготовки, не зможуть працевлаштуватися на держслужбу, до місцевих органів самоврядування та прокуратури.

Обовʼязкове носіння бодікамер для працівників ТЦК

Задля посилення прозорості роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки із 1 вересня всі співробітники ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати на них процес перевірки документів або вручення повісток.

Глава Міноборони Денис Шмигаль пояснив, що відеофіксація має запобігти можливим зловживанням та конфліктним ситуаціям, а також захистити права обох сторін.

Забезпеченість засобами фіксації наразі становить близько 85%, але закупівля додаткових бодікамер для повного оснащення працівників ТЦК триває.

єОселя для ВПО – нові умови з вересня

Оновлений механізм програми єОселя для внутрішньо переміщених осіб і жителів стартує з 10 вересня.

Згідно з постановою уряду, держава покриватиме користувачам єОселі з числа ВПО:

до 70% першого внеску за іпотекою (але не більш як 30% вартості житла вартістю до 2 млн грн);

до 70% щомісячних платежів протягом першого року з дати укладення кредитного договору;

до 40 тис. грн на оплату послуг і комісій банку, зборів (крім держмита) та страхових платежів.

Виплата здійснюється за умови, що людина сплатила власними коштами не менш як 30% першого внеску, а в подальшому своєчасно погашатиме щомісячні платежі.

Ця програма діє у 238 громадах 10 областей, охоплюючи 6,6 млн українців, з яких 3,7 млн — представники вразливих категорій населення.

Отримати допомогу зможуть ВПО, які перебувають на обліку та перемістилися або проживають на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані.

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з вересня

На вересень Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для кількох регіонів.

Зокрема, потяг №260/259 Чоп — Кременчук курсуватиме:

з Чопа – з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах (відправлення з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука – о 13:33);

з Кременчука – з 3 вересня по середах, суботах та неділях (відправлення з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа – о 12:45).

Потяг №258/257 Ясіня — Кропивницький курсуватиме:

з Ясіні – з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах (відправлення з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького – о 13:05);

з Кропивницького – з 3 вересня по середах, суботах та неділях (відправлення з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні – о 13:18).В Укрзалізниці кажуть, що нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи.

В Укрзалізниці кажуть, що нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи.

