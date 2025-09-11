Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки.

Каллас про терміни завершення війни в Україні

Кая Каллас зауважила, що війна в Україні зайшла у глухий кут, а Росія почувається впевненіше, що підтверджує недавній повітряний напад на Польщу.

На її думку, конфлікт в Україні триватиме “щонайменше два роки”, пише видання El Pais.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня під час атаки Україну російські війська обстріляли 66 безпілотниками.

Крім того, Росія випустила 19 ударних дронів по території Польщі, які заходили через Україну та Білорусь. Польська ППО змогла збити лише чотири з них.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.