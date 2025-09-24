Україна разом із представниками Коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки, тому що Будапештський меморандум провалився.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН.

Зеленський про провал Будапештського меморандуму

Президент наголосив, що Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконав свого завдання:

– Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій Коаліції охочих ми будуємо нову архітектуру безпеки, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на надійну підтримку Сполучених Штатів у цьому процесі, а реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе знову порушити.

Зеленський про Путіна та Росію

Крім того, президент України заявив, що Путін боїться прямих переговорів:

– Він боїться сісти віч-на-віч з Україною та світом і відкрито визнати: він хоче лише війни. Кожна зустріч для нього – спосіб продовжити агресію, а не шукати мир, – наголосив Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на безкарність Росії на міжнародній арені, використання права вето у Раді Безпеки та маніпуляції впливом на світові інституції.

Він наголосив, що щодня Росія вбиває українців, руйнує міста й ігнорує принципи Статуту ООН.

Зеленський про роль Китаю у російсько-українській війні

Особливу увагу Зеленський приділив Китаю, який, за його словами, зараз є ключовим гравцем для Москви:

– Без Китаю путінська Росія ніщо. Якщо б Китай справді хотів припинити війну, він міг би змусити Москву зупинити вторгнення, – зазначив президент.

Він закликав Пекін проявити активність і вплив, замість того, щоб залишатися осторонь, адже від цього залежить швидкість припинення конфлікту.

Зеленський про план захисту повітряного простору

Зеленський представив конкретний механізм для зменшення загрози з боку Росії.

Він запропонував спільну міжнародну систему протидії російським ракетним і дроновим атакам:

– Якщо війни не буде в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі, – пояснив президент.

За його словами, таке посилення захисту змусить Москву сісти за стіл переговорів і шукати перемир’я на вигідних для миру умовах.

Водночас президент визнав, що Організація Об’єднаних Націй поступово втрачає вплив:

– Увага світу до ООН слабшає, і часто бракує реальних рішень щодо фундаментальних проблем. За кожною міжнародною інституцією має стояти реальна сила, здатна забезпечити виконання рішень, – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що саме активна позиція ключових держав здатна змусити Росію виконувати міжнародні норми.

Раніше Зеленський повідомляв про результати зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Очільник України зазначив, що під час зустрічі вдалося обговорити “кілька хороших ідей”

Він додав, що США разом з іншими партнерами готові сприяти створенню надійної системи безпеки для України та світу, зокрема шляхом постачання зброї, технологій і посилення оборонного потенціалу.

Водночас Дональд Трамп не бачить швидкого завершення війни в Україні.

Однак зазначає, що за підтримки ЄС Україна здатна боротися та повернути всі тимчасово окуповані території.

