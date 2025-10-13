Минулої доби на фронті відбулося майже 150 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 1 140 російських окупантів, а ворог запустив по Україні понад 80 дронів, 69 з яких вдалося збити. Та, на жаль, є влучання у склади в Одесі.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на нафтобазу в Феодосії

Вночі 12 жовтня було гучно у Феодосії – під ударами дронів знову опинилася нафтобаза.

Попри те, що російські сили ППО збили багато дронів, як повідомляє так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов, все ж сталося влучання у Феодосійську нафтобазу. Там спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, також дрони атакували Сімферопольську ТЕС, що працює на вугіллі. Проблеми зі світлом фіксуються в Сімферополі та в Феодосії.

Вибухи в Одесі

Вночі 13 жовтня російські дрони атакували цивільні склади в Одесі.

Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на складах із текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 000 кв. м. Також згоріла одна автівка.

Вибухи у Ніжині

Як повідомляють у ДСНС, внаслідок ворожого удару по Ніжину пошкоджено промислове підприємство. Зафіксовані два влучання: у виробничий та адміністративний корпуси. Там виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС її швидко ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих.

Вибухи у Сумах

Пізно ввечері 12 жовтня російський дрон атакував житловий сектор Сум – влучання поруч із багатоповерхівками. У квартирах вибило вікна.

Внаслідок удару загорілася нежитлова будівля, пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

Умови Трампа щодо Томагавків для України

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США можуть передати Україні далекобійні ракети Томагавк (Tomahawk), якщо Путін не закінчить війну найближчим часом.

Трамп також наголосив, що буде говорити із кремлівським диктатором щодо передання Україні Томагавків – чи хоче Путін, щоб ці ракети летіли на Росію.

ЗСУ звільнили село Малі Щербаки

12 жовтня стало відомо, що підрозділи 24 окремого штурмового батальйону Айдар у взаємодії з бійцями 33 окремого штурмового полку повернули під контроль України населений пункт Малі Щербаки, що в Запорізькій області.

Українські військові поблизу Оріхова просунулись більш ніж на три кілометри.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 328-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

