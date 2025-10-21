На внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні з 1 листопада 2025 року вплине необхідність пройти обов’язкову ідентифікацію та посилені перевірки, які почалися у жовтні.

Це може призвести до припинення виплат для тих, хто не пройшов перевірку вчасно або не відповідає критеріям.

Крім того, певні категорії маломобільних ВПО зможуть взяти участь в експериментальному проєкті з безкоштовного проживання.

Що саме зміниться для внутрішньо переміщених українців із 1 листопада 2025 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Обов’язкова ідентифікація: як не втратити виплати ВПО

Зауважимо, що для того, щоб не втратити виплати, низці категорій внутрішньо переміщених осіб необхідно пройти обов’язкову ідентифікацію.

Термін проходження – до 1 листопада 2025 року. Можна прийти особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, або ж скористатися відеозв’язком чи допомогою дипустанов за кордоном.

Серед тих, хто має оновити дані – малозабезпечені сім’ї, діти, над якими встановлено опіку чи піклування, пенсіонери, особи з інвалідністю тощо.

У випадку, якщо процедура ідентифікації не буде пройдена, такі люди втратять свої виплати.

ПФУ зазначає, що після припинення виплат їх можна продовжити або перепризначити, однак для цього треба звернутися до територіального органу фонду із заявою та документами.

Вебінари для ВПО: час та дати проходження

Секретаріат уповноваженого ВР з прав людини та громадська організація Відродження України 2022 спільно розпочали серію вебінарів для ВПО.

Так, з 21 жовтня можна буде підключатися до онлайн-зустрічей щовівторка та щочетверха з 10 до 11:30.

Вебінари завершаться 22 січня 2026 року. Серед тем, які освітлюватимуть на вебінарах для ВПО – грошова допомога на проживання, реєстрація права власності на майно на окупованих територіях, умови кредитування єОселя, працевлаштування та перекваліфікації, гранти на власну справу та інші актуальні питання для переселенців.

Які програми для проживання ВПО пропонують у листопаді

Мінсоцполітики розробило програму забезпечення житлом переселенців, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Зазначається, що частина переселенців пенсійного віку, які нині проживають у санаторіях, захотіли переселитися у сільську місцевість.

Тож міністерство проведе опитування серед ВПО у місцях тимчасового розміщення. Це допоможе з’ясувати, де саме вони хотіли б проживати.

Також відомство думає над варіантами підтримки сільських громад, у яких є помешкання та які готові облаштувати їх для проживання переселенців.

Ще один проєкт із безкоштовного проживання ВПО стартував для людей, які після завершення тривалого медсестринського догляду потребують додаткової допомоги.

ВПО запропонують проживання у спеціально облаштованих приміщеннях, однак на обмежений термін – до одного року безоплатно.

У рамках послуги таким людям нададуть житло, зручності, можливість самостійно готувати їжу, допомогу у веденні домашнього господарства та вирішенні проблемних питань, розвитку соціальних навичок, залученні фахівців та служб незалежно від форм власності.

Допомога для ВПО, що потребують медсестринського догляду: що відомо

Йдеться про ще один експериментальний проєкт, в рамках якого допомогу нададуть для людей, які потребують постійного медичного нагляду та допомоги в побуті.

Учасники експерименту нададуть ВПО послуги з догляду, виконання лікарських призначень, контролю стану здоров’я, допомоги з гігієною, харчуванням, самообслуговуванням, психологічної підтримки, тимчасового проживання з чотириразовим харчуванням та соціального супроводу.

Ці послуги надаватимуть безкоштовно переселенцям, які евакуювалися, перебувають у транзитних пунктах або потребують довготривалого догляду за висновком лікаря. Проєкт фінансуватимуть з окремої бюджетної програми Мінсоцполітики.

Виплати для ВПО на опалення: як отримати

Переселенцям, що отримують житлові субсидії чи пільги та не отримали фінансову допомогу від міжнародних організацій, надали можливість придбати тверде паливо для опалювального сезону.

– Середній розмір виплат сягатиме 8 тис. грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тис. домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні, – пояснила прем’єрка Юлія Свириденко.

Програма єОСеля для переселенців: що відомо

Зазначимо, що уряд ухвалив постанову, за явкою єОселю зробили доступнішою для ВПО та жителів прифронтових територій.

Для них передбачається така підтримка:

70% першого внеску (але не більш як 30% вартості житла вартістю до 2 млн грн);

до 70% щомісячного платежу протягом першого року з дати укладення кредитного договору;

та 40 тис. грн на оплату послуг і комісій банку, зборів (крім держмита) та страхових платежів.

Програма діє серед 238 громад в 10 областях. Вона охопить 6,6 млн українців, серед них 3,7 млн – представники вразливих категорій населення.

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву в уповноважений банк. Пенсійний фонд проведе перевірку, після якої перерахує кошти на ескроу-рахунок.

– Виплата здійснюється за умови, що людина сплатила власними коштами не менш як 30% першого внеску, а в подальшому своєчасно погашатиме щомісячні платежі, – зауважили в Мінсоцполітики.

Зверніть увагу, що під час отримання цієї допомоги не можна розраховувати на інші програми з надання житла для ВПО.

Субсидія на оренду житла для ВПО: як отримати

Для внутрішньо-переміщених осіб є ще одна субсидія, яка дозволить полегшити оплату орендованого житла.

За нею ВПО мають надати договір, за яким держава зможе компенсувати податок на доходи фізосіб, військовий збір та єдиний податок.

Власник житла має підписати документи на оренду, які потім передадуть для компенсації.

Також необхідно буде заповнити заяву з проханням про субсидії та компенсацію частини податків.

Індивідуально може знадобитись скан документів про те, що ця людина є законним представником. З цього питання може бути необхідним і спеціальне рішення суду.

Усі документи після заповнення треба подати до ПФУ – фізично або онлайн. За 10 днів надійде рішення про призначення субсидії, а також – про її розмір.

