Ворог завдав масових ударів по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі України, спричинивши руйнування житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та поранення мирних мешканців.

У Запоріжжі та Київщині ворог вдарив по цивільних об’єктах, у США відновлюють випробовування ядерної зброї, а компанія Nvidia стала першою у світі з капіталізацією $5 трлн.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 30 жовтня — у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Запоріжжі

Вночі проти 30 жовтня прогриміли потужні вибухи у Запоріжжі, які тривали кілька годин.

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістичної атаки, після чого в місті пролунала серія вибухів.

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог влучив у гуртожиток, де зруйновано кілька поверхів будівлі.

Також сталося кілька займань у житловій забудові, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі постраждали 15 людей, серед них шестеро дітей віком від 3 до 6 років.

Вибухи на Київщині

Під ударом ворога цієї ночі також опинилися населені пункти Київщини, зокрема – Бориспіль.

Унаслідок вибухів у Борисполі постраждала 36-річна жінка. Її госпіталізували з опіками обличчя та рук.

Пожежа, що виникла унаслідок обстрілу, знищила приватний будинок. Крім того, у місті пошкоджено два багатоповерхові будинки та шість автомобілів.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: ключові домовленості

Президент США Дональд Трамп оцінив свою зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем “на 12 балів з 10” і заявив про досягнення низки важливих домовленостей.

Головні підсумки зустрічі лідерів США та Китаю:

Щодо України: Трамп повідомив, що “дуже серйозно” обговорив з Сі Цзіньпіном війну Росії в Україні. Лідери домовилися працювати разом

Трамп повідомив, що “дуже серйозно” обговорив з Сі Цзіньпіном війну Росії в Україні. Торговельна угода: сторони досягли річної торговельної угоди, яку планують щороку переглядати. Домовленості стосуються торгівлі соєвими бобами, тарифів на фентаніл та постачання рідкісноземельних елементів. Китай має скасувати деякі експортні обмеження на рідкоземельні ресурси.

Варто зазначити, ні США, ні Китай досі не оприлюднили офіційних заяв із детальним описом досягнутих домовленостей.

Окремо Трамп оголосив про відновлення ядерних випробувань США вперше з 1992 року, мотивуючи це тим, що інші країни продовжують їх проводити.

Водночас президент підтримав ідею денуклеаризації у співпраці з Росією та Китаєм.

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

Компанія Nvidia стала першою в історії публічною компанією, чия ринкова вартість перевищила $5 трлн. Акції зросли на 5,3% — до $211,63.

Стрімке зростання пов’язують із новими угодами з Samsung, Hyundai Motor та Nokia, а також із розширенням у сфері штучного інтелекту.

— Ринок вірить, що штучний інтелект стане трансформаційним, — зазначив стратег Truist Advisory Services Кіт Лернер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

