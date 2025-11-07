Росія час від часу атакує Україну Кинджалами. Що відомо про авіаційний ракетний комплекс, його характеристики, історію використання та застосування в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке ракетний комплекс Кинджал

Ракетний комплекс Кинджал (або 9-А-7660 Кинджал, а в інших джерелах Х-47м2 Кинджал) – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, гіперзвукові ракети якого здатні вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

За деякими даними, Кинджал є авіаційним варіантом ракетного комплексу Іскандер.

Зараз дивляться

Трохи історії

Перші успішні випробування ракетного комплексу Кинджал Росія провела 1 грудня 2017 року. У лютому-березні 2018 року почалися його експлуатаційні військові випробування.

Уперше широкій публіці про появу комплексу Кинджал повідомив президент Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам у березні 2018 року.

Одночасно були продемонстровані відеоматеріали випробування комплексу.

На них видно, що функції бойової платформи (літака-носія) виконує надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії МіГ-31.

Було заявлено, що ракета після скидання в заданій точці далі летіла з гіперзвуковою швидкістю, що перевищувала швидкість звуку в 10 разів, і маневруючи на всій траєкторії польоту.

Таке поєднання характеристик дає змогу ракеті комплексу гарантовано долати всі наявні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Для досягнення заявленої швидкості ракету має розігнати носій МіГ-31, що найбільш пристосований для цього.

За словами військових експертів, нова ракета є не крилатою, а аеробалістичною. Тобто траєкторія її польоту підтримується завдяки високій швидкості.

Винищувач МіГ-31, спеціально модернізований для запуску цієї ракети, фактично служить її першим щаблем, виробляючи пуск поза щільних шарів атмосфери на висотах від 12 до 15 тис. метрів.

Політ ракети також відбувається на межі стратосфери з метою уникнення значного опору повітря.

Розвінчування міфів

Кинджал справді може бути грізною зброєю, але це далеко не той нестримний комплекс, як заявляла Росія, тож ймовірно, не слід далі характеризувати його як гіперзвукову зброю. Про це пише видання Jerusalem Post.

Відповідно до січневого звіту Конгресу США, гіперзвукова зброя – це снаряди та транспортні засоби, які здатні літати та маневрувати в атмосфері зі швидкістю 5 Махів (вп’ятеро швидше швидкості звуку) протягом тривалого періоду, й висока швидкість маневрів теоретично ускладнює їхнє відстеження та перехоплення засобами ППО.

У звіті НАТО про гіперзвукову зброю за 2020 рік йдеться, що Кинджал не варто характеризувати як гіперзвукову зброю, але комплекс було включено до цього переліку через його здатність маневрувати по своїй балістичній траєкторії. І хоча Кремль заявляє, що ця ракета може розвивати швидкість 10 Махів, у звіті НАТО зазначено, що її швидкість, ймовірно, є набагато меншою.

Видання MSN також пише, що раніше Кинджал виявлявся здатним пробивати міцну протиповітряну оборону України, однак тепер завдяки системі Patriot думка про комплекс змінилася.

– Схоже, що сильно роздмухана бульбашка галасу навколо російської гіперзвукової диво-ракети, можливо, принаймні трохи здулася, – йдеться у статті MSN.

Нагадуємо, уже колишній командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук офіційно підтвердив перший випадок знищення ракети Х-47 Кинджал із зенітно-ракетного комплексу Patriot 4 травня 2023 року.

Застосування в Україні

9 травня 2022 року з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об’єктах в Одеській області було запущено три ракети комплексу Кинджал. Внаслідок удару було поранено двох людей і зруйновано п’ять будівель туристичної інфраструктури.

Ще один обстріл ракетами Кинджал стався 7 серпня 2022 року, коли ворог завдав удару по об’єктах у Вінницькій області.

26 січня 2023 року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Зокрема, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування.

Серед випущених ракет Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр, Х-59. Ракети були випущені з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Зранку 11 серпня 2023 року ворог випустив по території Україні аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал з МіГ-31К.

Вранці 29 грудня 2023 року війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, запустивши 158 повітряних цілей (ракети та дрони-камікадзе Шахед). Зокрема, було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал із Астраханської області.

31 грудня 2023 року російська авіація пустила ракети Кинджал по Україні. Вибухи чули в Кропивницькому та Кривому Розі.

8 січня 2024 російська авіація завдала чергового комбінованого ракетного удару по Україні. Для пусків балістичних ракет Кинджал над територією РФ підняли чотири літаки МіГ-31К.

13 грудня 2024 року Івано-Франківська область зазнала наймасованішої атаки за час війни. Повітряні сили ЗСУ фіксували в повітряному просторі регіону аеробалістичні ракети Х-47М Кинджал. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували в небі над Україною чотири аеробалістичні ракети Х-47М Кинджал.

30 грудня 2024 року росіяни запустили по Україні одну аеробалістичну ракету Кинджал з винищувача МіГ-31К із Тульської області. Наші сили ППО її збили.

За даними Повітряних сил, за три роки війни наша ППО збила 26 525 засобів повітряного нападу противника, зокрема 40 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал.

Тактико-технічні характеристики РК Кинджал

Носій (пускова установка):

МіГ-31К – 1 ракета;

Ту-22М3 – 4 ракети;

Ту-160 – передбачається по 4 на кожному з двох барабанів (можливо, зменшена версія для Су-57);

Су-57 – в перспективі.

Ракета: 9-C-7760 – аеробалістична.

Максимальна дальність ураження комплексу:

МіГ-31К – 2 тис. км;

Ту-22М3 – понад 3 тис. км.

Максимальна швидкість: до 14 688 км/год або 4 080 м/с.

Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості: 20 км.

КВО: 1 м.

Тип бойової частини: у звичайному спорядженні або ядерна.

Маса бойової частини: 500 кг.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.