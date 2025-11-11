З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.

Нагадаємо, що слідчі дії щодо міністра юстиції Германа Галущенка відбуваються на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетиці.

10 листопада були проведені обшуки в Енергоатомі, у бізнесмена Тимура Міндіча та у колишнього міністра енергетики Галущенка.

За даними слідства, через схеми проходили великі суми, велась “чорна бухгалтерія” та відмивання грошей.

Наглядова рада Енергоатому оголосила спеціальне засідання через підозри в порушеннях та корупційних схемах, розслідування ведуть НАБУ та САП.