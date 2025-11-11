Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка
Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.
Про це йдеться в офіційній заяві відомства.
Заява Мін’юсту
У міністерстві заявили, що Герман Галущенко повністю сприяє правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.
Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції.
У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку.
З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.
Нагадаємо, що слідчі дії щодо міністра юстиції Германа Галущенка відбуваються на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетиці.
10 листопада були проведені обшуки в Енергоатомі, у бізнесмена Тимура Міндіча та у колишнього міністра енергетики Галущенка.
За даними слідства, через схеми проходили великі суми, велась “чорна бухгалтерія” та відмивання грошей.
Наглядова рада Енергоатому оголосила спеціальне засідання через підозри в порушеннях та корупційних схемах, розслідування ведуть НАБУ та САП.