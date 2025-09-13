Під час звільнення села Філія на Дніпропетровщині українські війська взяли полонених російських військових.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Олексій Бєльський у телеефірі.

ЗСУ взяли полонених під час звільнення Філії на Дніпропетровщині

– Відбито у ворога Філію на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганічірку (прапор), дві групи 425 полку Скеля увірвалися туди, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли, взяли полонених, завели туди суміжників, які й будуть надалі цей населений пункт контролювати, – розповів Бєльський.

За його словами, успішна операція українських штурмових груп завершилася не лише звільненням села Філія, а й захопленням російських військовополонених.

Звільнення Філії стало черговим успіхом ЗСУ у деокупації українських територій.

У вересні українські сили вже звільнили кілька населених пунктів.

Зокрема 1 вересня бійці полку Скеля деокупували селище Новоекономічне поблизу Мирнограда у Донецькій області.

Генштаб повідомив, що для поступового проходження кожної вулиці знадобилося два тижні. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято український прапор.

2 вересня той же полк звільнив селище Удачне Покровського району Донецької області.

Штурмові групи протягом двох тижнів поетапно зачистили будинок за будинком і підняли український прапор.

8 вересня, також бійці 425 окремого штурмового полку Скеля, повністю взяли під контроль село Зарічне Краматорського району Донецької області.

