Вночі дрони атакували Рязань – у районі НПЗ фіксуються вибухи та пожежа.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Атака на Рязань 15 листопада: що відомо

За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, вночі російська протиповітряна оборона збила над територією Рязанської області 25 дронів.

Через падіння уламків безпілотників сталося займання на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби.

Андрій Коваленко наголосив, що після атаки Рязанський НПЗ тимчасово зупинив роботу.

– Рязанський НПЗ атаковано. Слідом за Саратовським НПЗ він призупинить роботу, – написав у Telegram керівник ЦПД.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, біля Рязанського НПЗ місцеві жителі чули близько 10 вибухів. Згодом люди в соцмережах написали, що горить цей завод.

Нічна атака на РФ 15 листопада

За даними російського Міноборони, вночі ворожі сили ППО нібито знищили 64 українські безпілотники:

25 – над територією Рязанської області, 17 – над територією Ростовської, 8 – над територією Тамбовської, 5 – над територією Воронезької, 2 – над територією Бєлгородської, 2 – над територією Саратовської, 2 – над територією Липецької, 1 – над територією Тульської, 1 – над територією Самарської області, та 1 безпілотник – над територією Татарстану.

Попередні атаки на Рязанський НПЗ

2 серпня пролунали вибухи на НПЗ у Рязані, який є одним із найбільших у Росії.

Вночі 2 серпня Сили оборони далекобійними дронами атакували Рязанський НПЗ. Тоді зупинилися дві основні установки з перероблення нафти.

У ніч на 5 вересня українські дрони знову атакували Рязанський НПЗ.

23 жовтня підрозділи Сил оборони вчергове атакували Рязанський нафтопереробний завод.

