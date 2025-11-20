Усю ніч у Тернополі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару 19 листопада, що забрав життя 23 дорослих та трьох дітей. Ще 93 людини, зокрема 18 дітей, тоді дістали поранення.

Наразі понад 230 рятувальників за допомогою 50 одиниць техніки намагаються знайти людей, місцеперебування яких досі невідоме.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 листопада, через удар по Тернополю відбудуться термінові засідання Ради Безпеки ООН та Постійної ради ОБСЄ.

Крім того, уночі проти 20 листопада з’явилася оновлена інформація про так званий мирний план США та Росії, а також новини про дії російського спецкорабля біля Британії, кадрові зміни у США та можливі санкції ЄС проти російського тіньового флоту.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 20 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Пошукові роботи в Тернополі

У Тернополі продовжуються масштабні пошуково-рятувальні роботи після нічного російського удару, який забрав життя 26 людей, серед них троє дітей.

Станом на ранок 20 листопада кількість загиблих не змінилася, а постраждали 93 особи, серед яких 18 дітей. Уже врятовано 46 людей.

Рятувальники працювали всю ніч, розбираючи завали площею понад 700 кв.м та вивозячи 230 куб.м уламків.

Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, триває, хоча роботи ускладнюють масштабні руйнування та висока фрагментованість конструкцій, через що у деяких місцях доводиться працювати виключно вручну.

До операції залучені понад 230 рятувальників та 50 одиниць техніки з дев’яти регіонів України.

Пошуково-рятувальна робота триває, і фахівці продовжують шукати можливих постраждалих серед уламків.

США та Росія напрацювали так званий мирний план: деталі

ЗМІ оприлюднили нові дані про так званий мирний план, який представники США та Росії обговорювали в Маямі.

Документ на 28 пунктів, над яким працювала група американських та російських чиновників і колишніх посадовців, уперше опублікувало видання Axios.

Як повідомляє Financial Times, цього тижня проєкт плану був переданий українській стороні спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який зустрівся в Маямі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

За даними джерел, план включає радикальні вимоги до Києва – від передачі Росії решти Донбасу та скорочення чисельності ЗСУ вдвічі до замороження ліній контролю в Херсонській і Запорізькій областях, обмеження американської допомоги та надання російській мові державного статусу.

У документі також згадується офіційне закріплення статусу Російської православної церкви.

Особи, ознайомлені зі змістом, називають план дуже вигідним для Путіна та таким, що повністю відповідає вимогам Кремля.

Російський корабель Янтар навів лазер на британських пілотів

У Британії заявили про небезпечний інцидент у північних водах Шотландії: російський шпигунський корабель Янтар використав лазер проти пілотів Королівських ВПС, які відстежували його діяльність.

За словами повідомив міністра оборони Джона Гілі, корабель уже вдруге цього року зайшов у британські води.

Уряд розглядає інцидент як надзвичайно серйозний та продовжує стежити за переміщенням судна.

Гілі наголосив: Лондон має військові варіанти дій на випадок зміни курсу Янтаря.

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог залишить посаду

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує піти у відставку в січні 2026 року.

Келлог дав зрозуміти колегам, що його повноваження не будуть продовжені.

За даними Reuters, у дипломатичних колах його вважали одним із небагатьох представників адміністрації Трампа, хто був готовий вислухати українську позицію.

ЄС готує нові санкції проти тіньового флоту РФ

Євросоюз розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти компаній і держав, які допомагають тіньовому флоту танкерів, що перевозить російську нафту в обхід обмежень.

Як зазначає агентство Bloomberg, міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити взаємодію з державами, де реєструються такі судна, а також механізми контролю та можливість інспектування.

Запропоновані заходи можуть увійти до 20-го пакета санкцій Євросоюзу.

Вибухи в Рязані

Уночі проти 20 листопада у російській Рязані пролунала серія вибухів.

Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників та пожежу на місцевому НПЗ.

Російські Telegram-канали пишуть, що над містом пролунало щонайменше 10 гучних вибухів, та зазначають, що ціллю атаки був Рязанський НПЗ.

Губернатор Рязанської області Павел Малков повідомив, що через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства, однак точну назву він не уточнив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 366-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

