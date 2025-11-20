Всю ночь в Тернополе продолжались поисково-спасательные работы на месте российского удара 19 ноября, унесшего жизни 23 взрослых и трех детей. Еще 93 человека, в том числе 18 детей, тогда получили ранения.

Сейчас более 230 спасателей с помощью 50 единиц техники пытаются найти людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

Напомним, что сегодня, 20 ноября, из-за удара по Тернополю состоятся срочные заседания Совета Безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ.

Кроме того, ночью 20 ноября появилась обновленная информация о так называемом мирном плане США и России, а также новости о действиях российского спецкорабля у Британии, кадровых изменениях в США и возможных санкциях ЕС против российского теневого флота.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 20 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Поисковые работы в Тернополе

В Тернополе продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после ночного российского удара, который унес жизни 26 человек, среди них трое детей.

По состоянию на утро 20 ноября количество погибших не изменилось, а пострадали 93 человека, среди которых 18 детей. Уже спасены 46 человек.

Спасатели работали всю ночь, разбирая завалы площадью более 700 кв.м и вывозя 230 куб.м обломков.

Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается, хотя работы осложняют масштабные разрушения и высокая фрагментированность конструкций, из-за чего в некоторых местах приходится работать исключительно вручную.

К операции привлечены более 230 спасателей и 50 единиц техники из девяти регионов Украины.

Поисково-спасательные работы продолжаются, и специалисты продолжают искать возможных пострадавших среди обломков.

США и Россия разработали так называемый мирный план: детали

СМИ обнародовали новые данные о так называемом мирном плане, который представители США и России обсуждали в Майами.

Документ из 28 пунктов, над которым работала группа американских и российских чиновников и бывших должностных лиц, впервые опубликовало издание Axios.

Как сообщает Financial Times, на этой неделе проект плана был передан украинской стороне спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который встретился в Майами с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

По данным источников, план включает радикальные требования к Киеву – от передачи России остальной части Донбасса и сокращения численности ВСУ вдвое до замораживания линий контроля в Херсонской и Запорожской областях, ограничения американской помощи и предоставления русскому языку государственного статуса.

В документе также упоминается официальное закрепление статуса Русской православной церкви.

Лица, ознакомленные с содержанием, называют план очень выгодным для Путина и полностью соответствующим требованиям Кремля.

Российский корабль Янтарь направил лазер на британских пилотов

В Великобритании заявили об опасном инциденте в северных водах Шотландии: российский шпионский корабль Янтарь использовал лазер против пилотов Королевских ВВС, которые отслеживали его деятельность.

По словам министра обороны Джона Гилли, корабль уже второй раз в этом году зашел в британские воды.

Правительство рассматривает инцидент как чрезвычайно серьезный и продолжает следить за перемещением судна.

Хили подчеркнул: Лондон имеет военные варианты действий на случай изменения курса Янтаря.

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог покинет пост

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует уйти в отставку в январе 2026 года.

Келлог дал понять коллегам, что его полномочия не будут продлены.

По данным Reuters, в дипломатических кругах его считали одним из немногих представителей администрации Трампа, кто был готов выслушать украинскую позицию.

ЕС готовит новые санкции против теневого флота РФ

Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против компаний и государств, которые помогают теневому флоту танкеров, перевозящих российскую нефть в обход ограничений.

Как отмечает агентство Bloomberg, министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить взаимодействие с государствами, где регистрируются такие суда, а также механизмы контроля и возможность инспектирования.

Предложенные меры могут войти в 20-й пакет санкций Евросоюза.

Взрывы в Рязани

В ночь на 20 ноября в российской Рязани прогремела серия взрывов.

Местные жители сообщают об атаке беспилотников и пожаре на местном НПЗ.

Российские Telegram-каналы пишут, что над городом прогремело не менее 10 громких взрывов, и отмечают, что целью атаки был Рязанский НПЗ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, однако точное название он не уточнил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 366 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

