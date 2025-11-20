Президент України Володимир Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Дену Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа над новим “мирним планом” щодо завершення війни в Україні.

Про це пише видання Axios, посилаючись на американських й українських чиновників.

Зеленський готовий співпрацювати над планом США

Розроблений “мирний план” вимагає від України значних поступок, зокрема передачі Росії територій, які наразі контролює Україна.

Зараз дивляться

Але як пише видання, Зеленський не відхилив план, а погодився на переговори. В Офісі президента заявили, що він сподівається обговорити його з главою Білого дому Дональдом Трампом найближчими днями.

Американський чиновник заявив, що Зеленський і Дрісколл “домовилися про агресивний графік підписання”.

Офіс Зеленського заявив у своїй заяві, що український президент “виклав основні принципи, які мають значення для нашого народу, і після сьогоднішньої зустрічі сторони домовилися працювати над положеннями плану таким чином, щоб справедливо завершити війну”.

Пізніше Зеленський написав у Twitter, що Україна “готова до конструктивної, чесної та швидкої роботи” над планом Трампа щодо припинення війни.

Інший американський посадовець розповів, що делегація Дрісколла спершу мала поїхати в Україну, щоб обговорити військові технології та стратегії, але Білий дім попросив допомогти “розпочати переговори” із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа та держсекретаря Марко Рубіо.

Раніше глава Держдепу заявляв, що США продовжують розробляти ідеї щодо припинення війни в Україні на основі пропозицій обох сторін.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.