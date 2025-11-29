1 грудня президент Франції Емманюель Макрон прийме голову нашої держави Володимира Зеленського.

У Парижі 1 грудня зустрінуться Зеленський та Макрон

Як повідомляє BFMTV, всього через два тижні після останнього візиту Зеленського до Парижа, його знову прийме Еммануель Макрон.

Зустріч пройде у столиці Франції цього понеділка, 1 грудня 2025 року.

– Всього через два тижні після його останнього візиту до Парижа, Володимира Зеленського прийме Еммануель Макрон у столиці Франції цього понеділка, 1 грудня 2025 року, – пише видання.

Очікується, що два лідери обговорять, зокрема, “умови для справедливого та міцного миру, відповідно до Женевських переговорів” та американський “мирний план”, повідомили у представництві президента Франції.

Нагадаємо, що 17 листопада Зеленський у рамках свого візиту до Парижу зустрівся з Макроном. Підсумками поїздки нашого президента до Франції стало оголошення, що Україна зможе отримати від Франції системи ППО SAMP/T нового покоління, літаки Rafale, пускові установки та радари.

Також під час минулої зустрічі Зеленський та Макрон обговорили спільне виробництво дронів. Тоді наш президент наголосив на готовності України до співпраці, яка посилить оборонні можливості обох країн.

