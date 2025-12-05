Зустріч української та американської делегації у Маямі (Флорида, США) закінчилася. 4 грудня сторони знову зібралися, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

Про це Суспільному повідомили джерела у делегації.

Українську делегацію у переговорах представляли секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Напередодні радник очільника Офісу президента Олександр Бевз зауважив, що Україна хоче отримати звіт про нещодавні переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори щодо припинення війни в Україні

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулися переговори американської делегації на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером із російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що на переговорах компромісу щодо територіальних питань досягти не вдалося.

Після візиту до Москви Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали вирушити до Брюсселя на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, проте ці плани у США скасували.

Згодом видання The New York Times із посиланням на джерела написало, що США підготували чотири окремі елементи мирної угоди. Один із блоків стосується питань суверенітету України, зокрема обмеження чисельності ЗСУ в мирний час та дальності застосування українських ракет.

Інші елементи стосуються території, економічного співробітництва та питань європейської безпеки.

Нагадаємо, що початковий варіант американського “мирного” документа налічував 28 пунктів, більшість із яких були неприйнятними для України та Європи.

