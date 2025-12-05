Встреча украинской и американской делегаций в Майами (Флорида, США) завершилась. 4 декабря стороны вновь собрались, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.

Об этом Суспільному сообщили источники в делегации.

Украинскую делегацию на переговорах представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Накануне советник главы Офиса президента Александр Бевз отметил, что Украина хочет получить отчет о недавних переговорах американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры о прекращении войны в Украине

Напомним, что 2 декабря в Москве состоялись переговоры американской делегации во главе со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечается, что на переговорах компромисса по территориальным вопросам достичь не удалось.

После визита в Москву Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были отправиться в Брюссель на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако эти планы в США отменили.

Впоследствии издание The New York Times со ссылкой на источники написало, что США подготовили четыре отдельных элемента мирного соглашения. Один из блоков касается вопросов суверенитета Украины, в частности ограничения численности ВСУ в мирное время и дальности применения украинских ракет.

Другие элементы касаются территории, экономического сотрудничества и вопросов европейской безопасности.

Напомним, что первоначальный вариант американского “мирного” документа насчитывал 28 пунктов, большинство из которых были неприемлемыми для Украины и Европы.

