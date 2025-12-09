Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 грудня, прибув із візитом до Риму.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.

Візит Зеленського до Риму 9 грудня

У президента України запланована аудієнція у Папи Римського Лева XIV та зустріч із прем’єркою Італії Джорджією Мелоні, повідомив речник президента.

