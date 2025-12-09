Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Зеленський прибув до Рима: з ким заплановані зустрічі
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 грудня, прибув із візитом до Риму.
Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.
Візит Зеленського до Риму 9 грудня
Зараз дивляться
У президента України запланована аудієнція у Папи Римського Лева XIV та зустріч із прем’єркою Італії Джорджією Мелоні, повідомив речник президента.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.