Минулої доби на фронті наші оборонці ліквідували щонайменше 710 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 14 грудня

  • особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб,
  • танків – 11 410 (+1)
  • бойових броньованих машин – 23 721 (+7)
  • артилерійських систем – 35 041 (+9)
  • РСЗВ – 1 567
  • засобів ППО – 1 259 (+1)
  • літаків – 432
  • гелікоптерів – 347
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440)
  • крилатих ракет – 4 073 (+13)
  • кораблів / катерів – 28
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 798 (+81)
  • спеціальної техніки – 4 026

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у самому Покровську Силам оборони вдалося повернути 16 кв. км території у північній частині міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

