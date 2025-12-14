Минулої доби на фронті наші оборонці ліквідували щонайменше 710 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 14 грудня

особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб,

танків – 11 410 (+1)

бойових броньованих машин – 23 721 (+7)

артилерійських систем – 35 041 (+9)

РСЗВ – 1 567

засобів ППО – 1 259 (+1)

літаків – 432

гелікоптерів – 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440)

крилатих ракет – 4 073 (+13)

кораблів / катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 798 (+81)

спеціальної техніки – 4 026

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у самому Покровську Силам оборони вдалося повернути 16 кв. км території у північній частині міста.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.