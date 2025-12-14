Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 14 грудня: ЗСУ знищили 710 окупантів та 18 одиниць важкої техніки
Минулої доби на фронті наші оборонці ліквідували щонайменше 710 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 14 грудня
- особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб,
- танків – 11 410 (+1)
- бойових броньованих машин – 23 721 (+7)
- артилерійських систем – 35 041 (+9)
- РСЗВ – 1 567
- засобів ППО – 1 259 (+1)
- літаків – 432
- гелікоптерів – 347
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440)
- крилатих ракет – 4 073 (+13)
- кораблів / катерів – 28
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 798 (+81)
- спеціальної техніки – 4 026
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у самому Покровську Силам оборони вдалося повернути 16 кв. км території у північній частині міста.
Зараз дивляться
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожФронт диктує умови переговорам: ситуація в Куп’янську, Гуляйполі та Покровську і позиція США
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.