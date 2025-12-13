Ситуація по всій лінії фронту залишається вкрай складною. Росіяни не полишають спроб захопити Куп’янськ, Покровськ, Мирноград, Гуляйполе та інші населені пункти. Військове командування наголошує, що оборона важка, але наші підрозділи активно нищать російського ворога.

12 грудня президент Володимир Зеленський приїхав у Куп’янськ, що на Харківщині. А командування корпусу Нацгвардії Хартія заявило про успішну операцію зі стабілізації ситуації в цьому районі. Раніше російське командування запевнило свого диктатора Володимира Путіна, що вони захопили Куп’янськ.

Також продовжується активна боротьба і на дипломатичному фронті. Володимир Зеленський наголосив, що нині дипломатія щодо завершення війни визначається ситуацією на полі бою та можливостями українських воїнів.

Факти ICTV розповідають, як українські військові стримують та знищують ворога на основних напрямках та чи має право на життя американський мирний план із “демілітаризованою зоною” на Донбасі та відходом ЗСУ й армії РФ.

Запорізький напрямок

Ситуація на південних напрямках фронту лишається доволі складною, наголосив у коментарі Фактам ICTV речник ОК Південь Владислав Волошин.

За його словами, на Олександрівському напрямку найбільше відбувається бойових зіткнень із ворогом – противник проводить приблизно 25-30 штурмів на добу.

– Доволі непростий напрямок – Гуляйпільський. Тут ворог зосередився на оточенні та захопленні Гуляйполя, – каже Владислав Волошин.

Загарбники намагаються оточити Гуляйполе зі східного та північно-східного напрямків. Крім того, противник хоче відрізати логістичну трасу до Гуляйполя з населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Для цього окупанти намагаються штурмувати у напрямку Добропілля та Варварівки, які розташовані біля цієї автомобільної траси.

– Противник намагається підійти до цих населених пунктів і перерізати наші логістичні шляхи, взяти під контроль трасу. Проте до Добропілля та Варварівки ворог ще не підійшов, – каже Владислав Волошин.

За його словами, загарбники до сіл окупанти просуваються за сходу, але там відкрита місцевість, є лише лісосмуги. І саме у лісосмугах тривають жорстокі бої – Сили оборони знищують росіян.

Крім того, зараз тривають бої і на східних, і північно-східних околицях самого Гуляйполя. Противник намагається інфільтруватися до міста. І наразі погода цьому сприяє – стоїть суцільний туман та мряка.

Речник ОК Південь наголосив, якщо російським військовим вдасться зайти до Гуляйполя та закріпитися у будинках, то вибивати їх звідти буде складно. Окупанти будуть заводити групи закріплення.

За словами Владислава Волошина, біля самого Гуляйполя та на околицях міста щодня фіксується десяток-півтора боєзіткнень.

– Ситуація доволі непроста, бо ворог ще й завдає авіаційних ударів коригованими авіаційними бомбами. Скидає по 20-25 потужних КАБів, стираючи міську забудову. Це тактика росіян – випалити все, щоб не було жодного укриття, жодного укріплення, жодної забудови, жодної вцілілої стіни. Адже тоді Силам оборони не буде де триматися, – каже військовий.

Важкою ситуація лишається і на Оріхівському напрямку. Тут противник берегом колишнього Каховського водосховища намагається просунутися в напрямку селища Степногірськ. Росіяни хочуть витіснити наших військових із Приморського та Плавнів, щоб якнайближче підійти до Степногірська.

– Степногірськ – це панівна висота і звідти доволі недалеко і до східних і південних околиць Запоріжжя. У разі закріплення у селищі росіяни зможуть взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які ведуть із Запоріжжя в напрямку Оріхова і Гуляйполя, – каже Владислав Волошин.

Щоб потрапити у Степногірськ окупанти використовують тактику малих груп піхоти. Але Сили оборони знищують ворога.

Крім того, на Оріхівському напрямку ворог намагається просунутися і в бік міста Оріхів. Задля цього окупанти штурмують наші позиції біля населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка, Новоданилівка.

Речник ОК Південь наголошує, що у цьому районі щодня фіксуються багато штурмів, противник активно обстрілює населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення.

– За день ми фіксуємо на південних напрямках понад 1500 дронів-камікадзе, приблизно до п’ятисот обстрілів з артилерії із застосуванням 1500-2000 боєприпасів. Тобто, це доволі висока вогнева активність ворога, – розповів Владислав Волошин.

Ситуація у Куп’янську

Командування корпусу Нацгвардії Хартія повідомляє про успішну операцію зі стабілізації ситуації на Куп’янському напрямку, зокрема й у самому місті.

Для протидії ворогу у Куп’янську та його околицях залучені бригада Хартія, 475 штурмовий полк Код 9.2 у складі 92 штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР Міноборони та 144 механізована бригада.

Загалом від 22 вересня до 12 грудня наші Сили оборони ліквідували 1027 російських військових, ще 291 ворог дістав поранення, 13 у полоні.

Варто зауважити, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський побував у Куп’янську, нівелюючи заяви російського командування про нібито “повне взяття” міста.

Також 12 грудня бійці 425 окремого штурмового полку Скеля повідомили про зачищення від російських окупантів житлового масиву Ювілейний, через який проходить наш логістичний шлях.

Покровський напрямок

За словами головнокомандувача генерала Олександра Сирського, ситуація на Покровському напрямку залишається складною, адже противник перекидає додаткові резерви. Та попри це Сили оборони продовжують тримати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.

8 грудня українські військові задля збереження життя особового складу відійшли на більш вигідні позиції поблизу Мирнограда (у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр).

11 грудня в ОК Схід розповіли, що Сили оборони контролюють північну частину Покровська та перешкоджають просуванню окупантів у центрі. У сусідньому Мирнограді ЗСУ знищують ворога на підступах до міста, а Сіверськ на Слов’янському напрямку залишається під контролем України.

11 грудня штурмовики полку Скеля підняли український прапор у центрі Покровська.

Варто зауважити, що на Покровському напрямку 50% логістики здійснюється дронами. Щодня один екіпаж БпЛА виконує до 10 постачань.

Ситуація на півночі Сумщини

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Суспільного повідомив, що окупаційна армія намагається малими піхотними групами просуватися до Хотінської та Юнаківської громад.

— Раніше такі спроби не дали ворогу результатів, через що його активність зменшилась, — наголосив Андрій Демченко.

За його словами, росіяни на півночі Сумщини зазнають чималих втрат. Водночас російські війська продовжують заходити на територію області диверсійними групами, хоча кількість таких ДРГ значно скоротилась.

Тиск дипломатії США

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі ключовими темами переговорів є питання українських територій, фінансування відновлення нашої держави та гарантії безпеки для України.

За словами Зеленського, територіальні питання є найскладніші, адже Україна у жодному разі не поступатиметься.

Так, у мирному плані, запропонованому Сполученими Штатами, йдеться про створення так званої демілітаризованої зони на Донбасі та відходом звідти ЗСУ. Водночас і російські війська не заходять. Хто ж тоді керуватиме цими територіями, не зрозуміло.

Також за американським планом росіян мають піти з Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Володимир Зеленський заявив, що почув усі пропозиції США та РФ щодо Донецької області, проте переконаний, що це аж ніяк не в інтересах України.

Чому США приймають російську позицію

У коментарі Фактам ICTV політичний експерт, доцент КНУ ім. Т. Шевченка Ігор Рейтерович наголосив, що в американського президент Дональда Трампа присутнє своє бачення завершення війни в Україні.

У його розумінні, якщо Путін отримає весь Донбас, то і війна закінчиться, що є кінцевою метою дипломатії Трампа.

Ігор Рейтерович наголошує, що Дональд Трамп не розуміє мислення Путіна, адже кремлівський диктатор не планує зупинятися лише на Донеччині, частині Запорізької та Херсонської областей.

– Проблема в тому, що Трамп вперто дотримується своєї думки та не чує Україну. Він вважає, що головна перепона – це небажання України відвести свої війська і віддавати ці території Російській Федерації. Крім того, питання територій на всіх минулих переговорах із росіянами були ключовою вимогою, – каже політолог.

Ймовірно, на мислення американців вплинула пропаганда, яку росіяни говорили спецпредставнику Трампа Стівену Віткоффу, про начебто історичну приналежність Донбасу до Росії, каже Ігор Рейтерович. А Віткофф це потім й говорив Дональду Трампу.

За логікою президента США, Україні треба поступитися територіями, інакше Путін все одно отримає те, що хоче, але з більшими втратами для України.

Тиск Вашингтона на Україну в територіальному питанні

За словами Ігоря Рейтеровича, Дональд Трамп чув певну інформацію про ситуацію на фронті від Путіна, який говорив про успіхи російської армії. Також американська розвідка, напевно, доводить до відома президента, що росіяни хай повільно, але просуваються.

– Ну, тут нема де правди діти. Але з іншого боку є приклад Куп’янська, про захоплення якого Путіну його командування доповіло ще в листопаді, а президент Зеленський взяв та й приїхав туди. Ще й відео зняв на підтвердження.

Це найкраща відповідь, що реально на фронті відбувається. Проблема в тому, чи справить це враження на Трампа, – каже політолог.

Які важелі у Києва

Варто зауважити, що на Донбасі проходить так званий фортечний пояс — потужна лінія оборони, яка охоплює основні міста Донецької області: Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку та трасу H-20.

На думку політичного експерта Ігоря Рейтеровича, можна спробувати переконати Сполучені Штати, що прорив росіянами цього поясу фортець відкриє їм дорогу далі.

— Звісно, ми повинні будемо побудувати нові укріплення, та, очевидно, на це треба час. Про це можна говорити зі Сполученими Штатами за умови отримання Україною справжніх, дієвих гарантій безпеки. Без них немає сенсу. Сподіваюсь, що Україна зможе це до Трампа донести, і він врешті зрозуміє, — каже політолог.

