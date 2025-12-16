Протягом останнього року в Україні відбулося чимало змін у сфері військового обліку. Кабінет міністрів ухвалив низку постанов, які суттєво вплинули на порядок мобілізації, умови надання відстрочок і правила виїзду чоловіків за кордон. У зв’язку з цим актуальним залишається питання, якою буде мобілізація з 1 січня 2026 року.

Щоб розібратися в ситуації, ми звернулися за коментарем до адвоката АО LESHCHENKO & PARTNERS Данила Трясова, який пояснив, яких змін варто очікувати та як виглядатимуть нові правила мобілізації у січні 2026 року.

Мобілізація з 1 січня 2026: кого вона стосуватиметься

За словами Данила Трясова, мобілізація з 1 січня 2026 в Україні буде більш впорядкованою та контрольованою. Уже зараз простежується чіткий курс на системність і цифровізацію процесів замість хаотичних рішень, які застосовувалися раніше.

Адвокат зазначає, що потреба в мобілізації не зникне й у 2026 році. Про це неодноразово заявляло й військове керівництво, наголошуючи, що ключовим ресурсом залишаються люди. Водночас акцент поступово зміщується з кількості на якість: базову підготовку вже збільшено до 51 дня, і робота над удосконаленням навчання триває.

Скасування паперових військово-облікових документів

Додатковим підтвердженням того, що держава послідовно переходить на цифрові рейки, стало впровадження Резерв ID та фактична відмова від паперових військово-облікових документів як основних. Уряд України оновив порядок ведення військового обліку, визначивши електронний формат пріоритетним. Відтепер паперові військові квитки більше не є головним способом підтвердження статусу призовника чи резервіста.

Новий електронний документ Резерв ID поступово стає стандартом для всіх військовозобов’язаних. Його можна сформувати через застосунок Резерв+, що спрощує доступ до даних і робить систему обліку більш прозорою та сучасною.

Водночас держава залишає альтернативу для тих, хто наразі не може користуватися цифровими сервісами. Паперовий варіант документа можна:

самостійно роздрукувати у форматі PDF через Резерв+ або портал Дія;

отримати у ТЦК та СП, де документ формують електронно й видають у паперовому вигляді.

У Міністерстві оборони наголошують: перехід на електронний облік значно зменшує ризики втрати, пошкодження чи підробки документів.

Фактично паперові військові квитки в Україні зберігаються лише як додаткова форма підтвердження, тоді як основним стає електронний документ. Відповідні зміни були закріплені через оновлення постанов Кабінету міністрів №1487 та №559.

Як пояснили в Міноборони, нові паперові військові квитки більше не виготовлятимуться, а вже видані залишатимуться чинними доти, доки не зміняться персональні дані власника. Резерв ID формується безпосередньо на основі даних з електронного реєстру, а не паперових картотек, що усуває помилки, неточності та застарілі відмітки.

Перевірка документа, а також інформації про відстрочку чи бронювання здійснюватиметься за допомогою QR-коду, тому на практиці перевага надаватиметься саме електронному формату. Для зручності користувачів у застосунку доступне завантаження PDF-версії Резерв ID, однак у разі внесення змін до даних такий файл втрачає актуальність.

Зміни до закону про мобілізацію з січня 2026: бронювання

Найбільше нововведень, за словами адвоката Данила Трясова, стосується саме бронювання. Частина змін до закону про мобілізацію вже почала діяти.

– Зокрема, для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу більше не застосовується обов’язкове очікування у 72 години для перевірки списків. Процедура стала значно швидшою, а також скасовано ліміти – підприємства можуть бронювати стільки працівників, скільки реально потрібно для безперебійної роботи, – наголосив адвокат.

Окремо адвокат звертає увагу на новий механізм бронювання для ОПК. Якщо у працівника є проблеми з військовим обліком, його можуть тимчасово забронювати на 45 днів, аби він мав змогу впорядкувати документи. Водночас таке “пільгове” бронювання дозволене лише один раз на рік.

Що стосується можливих обмежень на виїзд за кордон для заброньованих працівників, то, за словами Данила Трясова, наразі це лише законодавча ініціатива, яку ще планують розглядати в парламенті.

Закон про мобілізацію з 1 січня 2026 і цифровізація

Адвокат також пояснив ситуацію з бронюванням через застосунок Дія. Наразі процедура дійсно стала швидшою – інколи рішення можна отримати менш ніж за добу. Такий механізм уряд запровадив тимчасово, щоб уникнути перерв між завершенням однієї відстрочки та початком наступної.

Сповіщення про повістки у Резерв+ з 2026 року

У застосунку Резерв+ планують розширити функціонал і додати можливість отримання сповіщень про повістки. За словами керівника головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олега Берестового, така опція має запрацювати вже у 2026 році.

Як працюватимуть сповіщення:

Користувачі зможуть добровільно активувати отримання повідомлень, зокрема про направлення повісток або перебіг розгляду адміністративних справ у разі порушення правил військового обліку.

Також передбачено інформування про наявність штрафів для тих, хто не дотримується вимог обліку.

За словами посадовця, впровадження цієї функції стало відповіддю на запити користувачів. Окрім цього, в Резерв+ планується реалізувати можливість постановки на військовий облік – як через сам застосунок, так і в автоматичному режимі для молодих громадян.

Також очікується оновлення розділу з вакансіями, тож система пропонуватиме варіанти служби з урахуванням навичок та досвіду конкретної людини. Користувачі зможуть додавати детальну інформацію про себе, щоб підбір був більш релевантним.

Окремо наголошується на намірах забезпечити рівну відповідальність для всіх порушників правил військового обліку, адже раніше фінансові обмеження, зокрема блокування банківських карток, застосовувалися лише до незначної частини таких осіб.

Автоматичний військовий облік з 18 років

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою передбачено запуск експериментального проєкту з автоматичної постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як повідомляють у Міністерстві оборони України, новий підхід має на меті суттєво скоротити бюрократичні процедури та спростити взаємодію громадян із територіальними центрами комплектування. Частину процесів планують перевести в цифровий формат, зменшивши кількість особистих звернень і паперових документів.

У межах проєкту окремі категорії громадян вноситимуться до військового обліку без відвідування ТЦК, черг і подання додаткових довідок.

Зокрема, чоловіки, які не стали на облік у 17 років, автоматично набуватимуть статусу призовника після досягнення 18-річного віку.

Крім того, автоматична постановка на облік передбачена для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України. У таких випадках облік здійснюватиметься під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби – без проходження військово-лікарської комісії та без окремого звернення до ТЦК.

Як вручатимуть повістки з 1 січня 2026 року

За словами Данила Трясова, мобілізація з 1 січня не передбачатиме кардинально нових правил щодо вручення повісток, але варто чітко розуміти чинну практику.

– Повістки можуть вручати не лише представники ТЦК, а й працівники органів місцевої влади, державних установ, підприємств, а також співробітники СБУ чи розвідки – у межах їхніх повноважень, – попередив адвокат.

Вручення повісток можливе практично будь-де: за місцем проживання, на роботі, у держустановах, у місцях масового скупчення людей, на блокпостах або навіть під час перетину кордону. Такий підхід уже став стандартним.

Чи посилиться мобілізація з січня 2026 року

Підсумовуючи, адвокат Данило Трясов зазначає, що посилення мобілізації у 2026 році є ймовірним, однак не буде масовим. Ідеться насамперед про жорсткіший облік, менше можливостей для ухилення та подальшу цифровізацію процесів.

Загальна тенденція свідчить, що зміни до закону про мобілізацію з січня 2026 року зроблять правила чіткішими та суворішими, а кількість лазівок для обходу вимог – мінімальною.

