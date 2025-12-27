У ніч на 27 грудня російські окупаційні війська здійснили комбінований масований обстріл по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

Основним напрямком атаки стали Київ і Київська область.

Нічний обстріл Києва 27 березня

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про особливості нічного обстрілу Києва.

Зараз дивляться

За його словами, ворог застосував складну тактику одночасного руху повітряних цілей з різних напрямків.

– Характер атаки який – рух цілей різних типів з різних напрямків, фактично, на один регіон. Сьогодні під атакою була столиця України і область. Атакують об’єкти критичної інфраструктури, звісно, що це енергетика, інші об’єкти, які цікавлять ворога, – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що відбиття такої атаки потребує надскладної координації сил протиповітряної оборони, особливо в умовах щільної міської забудови.

– Працюють, як ви знаєте, наземні системи, працює авіація, потрібна координація дій органів військового управління на невеликій території. Коли отака щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в організації протиповітряної оборони… і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога, – пояснив представник Повітряних сил.

Юрій Ігнат також повідомив, що під час атаки застосовувалася бойова авіація, зокрема винищувачі західного зразка.

– Якщо йде атака із застосуванням саме крилатих ракет, безумовно, авіація буде задіяна. Це і F-16, можуть бути і Mirage, є ще і МіГ-29, Су-27. F-16 ефективно відпрацьовують, і цієї атаки теж вони застосовувалися, – сказав він.

За його словами, нинішній обстріл відрізнявся від попередніх через менші можливості для перехоплення ракет на маршрутах польоту.

– Особливість атаки інша, ніж минулого разу… Тут же менше таких шансів було по перехопленню, – зазначив Ігнат, додавши, що авіація не може працювати безпосередньо в зоні активної дії ППО, що ускладнює захист столиці.

У Києві наслідки російської атаки зафіксовані в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Шевченківському та Солом’янському районах.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинула одна людина, щонайменше 30 осіб дістали поранення.

Протягом ночі удари також завдавалися по населених пунктах Київської області. Пошкодження зафіксовані у Білоцерківському, Вишгородському, Бориспільському, Бучанському та Обухівському районах.

Там пошкоджено житлові будинки, підприємства, комунальні та об’єкти критичної інфраструктури. В області відомо про 14 постраждалих і одного загиблого.

Загалом, за даними Повітряних сил, радіотехнічні війська виявили та супроводили 559 засобів повітряного нападу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.