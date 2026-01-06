Очільник Пентагону Піт Гегсет поглузував з роботи російської ППО, адже вона не спрацювала під час спецоперації США в Каракасі.

Ситуацію він коментував в межах туру Арсенал свободи, опублікованої в YouTube.

Що сказав Гегсет про провал російської ППО

Піт Гегсет зауважив, що усім вдалось побачити, як кількасот американських силовиків вирушили до центру Каракаса у Венесуелі й обійшли захист російської ППО.

– Схоже, російська протиповітряна оборона не дуже добре спрацювала, чи не так? У центрі Каракаса було затримано особу, яку розшукувала американська юстиція, – заявив глава Пентагону.

Він окремо наголосив, що під час спецоперації не загинув жоден американець.

Пізніше ситуацію прокоментував і перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

Він нагадав, що РФ поставила Венесуелі системи ППО С-300 у 2013 році, а у 2025-му Каракас отримав нерозголошену кількість ракетно-гарматних систем ППО Панцир та зенітно-ракетних комплексів Бук-М2.

– Системи Бук також постачалися до Венесуели раніше, між 2009 і 2015 роками… Це все помітні активи для США, – додав Кислиця.

Зауважимо, що Росія та Венесуела мають довгострокове військово-технічне партнерство.

Так, Москва постачала Каракасу різноманітну зброю, щоб посилити обороноздатність Венесуели й укріпити свій вплив у Латинській Америці.

Нагадаємо, США 3 січня здійснили серію ударів по Каракасу, після чого лідер Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив Вашингтон у військовій агресії.

Невдовзі після цього американські військові схопили Мадуро разом із дружиною та повезли їх до Нью-Йорка.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що РФ має три групи проблем у зв’язку з операцією США у Венесуелі.