Гегсет висміяв роботу російської ППО під час спецоперації США у Венесуелі
- Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що російська ППО не спрацювала під час американської спецоперації в Каракасі.
- США без втрат затримали особу, яку розшукувала американська юстиція, у центрі столиці Венесуели.
- Венесуела використовує російські системи ППО С-300, Панцир і Бук-М2, ефективність яких поставили під сумнів у Пентагоні.
Очільник Пентагону Піт Гегсет поглузував з роботи російської ППО, адже вона не спрацювала під час спецоперації США в Каракасі.
Ситуацію він коментував в межах туру Арсенал свободи, опублікованої в YouTube.
Що сказав Гегсет про провал російської ППО
Піт Гегсет зауважив, що усім вдалось побачити, як кількасот американських силовиків вирушили до центру Каракаса у Венесуелі й обійшли захист російської ППО.
– Схоже, російська протиповітряна оборона не дуже добре спрацювала, чи не так? У центрі Каракаса було затримано особу, яку розшукувала американська юстиція, – заявив глава Пентагону.
Він окремо наголосив, що під час спецоперації не загинув жоден американець.
Пізніше ситуацію прокоментував і перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.
Він нагадав, що РФ поставила Венесуелі системи ППО С-300 у 2013 році, а у 2025-му Каракас отримав нерозголошену кількість ракетно-гарматних систем ППО Панцир та зенітно-ракетних комплексів Бук-М2.
– Системи Бук також постачалися до Венесуели раніше, між 2009 і 2015 роками… Це все помітні активи для США, – додав Кислиця.
Зауважимо, що Росія та Венесуела мають довгострокове військово-технічне партнерство.
Так, Москва постачала Каракасу різноманітну зброю, щоб посилити обороноздатність Венесуели й укріпити свій вплив у Латинській Америці.
Нагадаємо, США 3 січня здійснили серію ударів по Каракасу, після чого лідер Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив Вашингтон у військовій агресії.
Невдовзі після цього американські військові схопили Мадуро разом із дружиною та повезли їх до Нью-Йорка.
Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що РФ має три групи проблем у зв’язку з операцією США у Венесуелі.