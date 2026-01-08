Вибухи в Києві пролунали пізно ввечері 8 січня. Ворог атакує безпілотниками.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 8 січня: які наслідки

У четвер о 23:26 в столиці оголосили повітряну тривогу.

Зараз дивляться

Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку Києва.

– У Києві працюють сили ППО, – написав мер о 23:41.

О 23:55 мер повідомив, що у Дарницькому районі БпЛА впав у дворі житлового будинку.

Через падіння дрона частково пошкоджений магазин поруч із будинком. Пожежі та потерпілих немає.

Пізніше Кличко додав, що у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння в нежитловій будівлі.

У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху.

– У Печерському районі загоряння в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку, – зазначив мер.

У Печерському районі уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування фасаду будинку.

Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив про можливий російський масований удар у ніч на 9 січня та у наступну добу.