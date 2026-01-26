Президент Володимир Зеленський 26 січня підписав указ, яким вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №80/2026 опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Зеленський оновив склад РНБО

Згідно з документом, до складу РНБО повернувся колишній міністр оборони Денис Шмигаль, який нині обіймає посади першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики.

Також членом Ради національної безпеки і оборони став чинний міністр оборони Михайло Федоров.

Зі складу РНБО було виведено колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Оновлення персонального складу Радбезу здійснено на підставі раніше ухвалених указів щодо формування переліку осіб, відповідальних за питання національної безпеки.

Інші члени Ради продовжують виконувати свої обов’язки відповідно до чинних списків.

Нагадаємо, 5 січня на сайті Офісу президента було оприлюднено низку указів, що стосувалися кадрових змін у РНБО та Службі безпеки України.

Зокрема, до складу Ради національної безпеки і оборони увійшов Кирило Буданов.

В СБУ були призначені нові заступники голови служби та керівник Антитерористичного центру.

До слова, 23 січня Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача.

До складу Ставки було включено Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Зі складу Ставки виведено Василя Малюка.

