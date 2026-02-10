Російські військові блогери та командири могли перебільшити інформацію про просування окупаційних військ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, а тепер поширюють заяви про контрнаступ ЗСУ, щоб виправдати відступи.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Навіщо РФ поширює заяви про контрнаступ ЗСУ

Аналітики зазначають, що російські війська, імовірно, неправдиво повідомляють про активний контрнаступ ЗСУ поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Такі заяви можуть бути спробою спростувати попередні повідомлення самих російських джерел про нібито просування окупантів у цьому районі.

Один із російських мілблогерів стверджував, що українські підрозділи нібито використовують туман і блокування використання російськими військами терміналів Starlink для проведення атак поблизу Соснівки, Новоолександрівки та Нечаївки.

Водночас інші пов’язані з Кремлем воєнкори заявляють про локальний контрнаступ ЗСУ на сході Запорізької області.

У ISW звертають увагу на численні скарги самих російських блогерів щодо системної практики подання командирами неправдивих звітів про нібито наступальні дії, що може свідчити про спроби приховати реальний стан справ.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що українські підрозділи повністю контролюють населений пункт Тернувате.

За його словами, російські війська безуспішно намагалися встановити там свій прапор, щоб створити видимість захоплення.

Він додав, що фактична лінія бойового зіткнення проходить щонайменше за 10–15 км від Тернуватого.

