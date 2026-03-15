Війна з Іраном і роль України у світовій безпеці: чим Київ може допомогти союзникам США

Війна в Ірані не демонструє тенденції до завершення, а президент США Дональд Трамп заявив, що саме він вирішуватиме, скільки триватиме військова операція. У відповідь на удари Тегеран почав атакувати дронами союзників США по всій Перській затоці, що створило нову загрозу безпеці регіону.

За даними Reuters, США та їхні союзники на Близькому Сході звернулися до України по допомогу із системами протидії безпілотникам, зокрема дронами-перехоплювачами. Україна розраховує, що загострення на Близькому Сході може посилити її позиції у відносинах із партнерами.

Українські виробники заявляють, що їхні потужності дозволяють експортувати такі системи союзникам. Крім того, дрони-перехоплювачі значно дешевші за ракети систем протиповітряної оборони.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відправила до низки країн Близького Сходу групу військових експертів, які мають поділитися досвідом протидії іранським ударним БпЛА.

Факти ICTV розбиралися, чому країни регіону зацікавилися українськими технологіями та чи може така співпраця посилити позиції Києва.

Допомога Близькому Сходу

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Саудівська Аравія веде переговори про закупівлю українських перехоплювачів дронів та систем радіоелектронної боротьби. Така угода може коштувати мільйони доларів.

За словами Зеленського, Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним БпЛА, і цим досвідом готова поділитися з країнами Близького Сходу, Європою та Америкою. Президент зазначив, що в обмін на допомогу на Близькому Сході Україна розраховує отримати дефіцитні ракети для систем ППО Patriot, зокрема PAC-2, PAC-3.

Володимир Зеленський зауважив, що усе, чому українці навчилися впродовж війни з Росією, може стали глобальною основою безпеки.

Як війна на Близькому Сході вже впливає на Україну

За словами політолога, доцента КНУ ім. Тараса Шевченка Ігоря Рейтеровича, через війну в Ірані Україна вже відчуває дефіцит ракет до систем ППО Patriot missile system.

Ці комплекси використовують також союзники США на Близькому Сході — Ізраїль, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн, Кувейт, Йорданія та Єгипет.

Проблема в тому, що у світі й до цього був обмежений запас ракет для Patriot. А після того, як США перекинули частину систем протиповітряної та протиракетної оборони на Близький Схід, для України фактично залишається лише один стабільний канал постачання — європейські країни.

Окремі держави поза Європою, зокрема Японія, мають ліцензію на виробництво таких ракет, однак їхнє законодавство обмежує експорт озброєння.

— Тому для нас єдиним постачальником залишається Європа. Але вони можуть передавати лише десятки ракет, чого вистачає фактично на відбиття одного масованого обстрілу. Україну безпосередньо торкнулася війна в Ірані, — наголосив експерт.

Відрядження українських військових експертів на Близький Схід може допомогти Україні отримати більше засобів ППО, але не зараз. Це буде після завершення війни на Близькому Сході, каже політолог.

— Я не дуже уявляю, як країна у стані війни може віддати частину ракет, навіть якщо вона має певний запас, — сказав він.

Також загострення на Близькому Сході дещо відтерміновує тристоронні переговори щодо закінчення війни в Україні, адже увага Трампа зосереджена саме на Ірані.

Тож доля наших переговорів залежить від волі Сполучених Штатів, які є головними посередниками в цих переговорах. Сама ж війна в Ірані матиме вплив на наші переговори залежно від того, як ця війна закінчиться.

– Я не думаю, що війна в Ірані закінчиться так, як хоче Трамп: повна зміна режиму, входження США на нафтовий ринок Ірану у перспективі, ліквідація ядерної програми. І це може вплинути на рейтинги Трампа у США, — вважає політичний експерт.

На думку Рейтеровича, якщо американський президент не досягне швидкого результату в Ірані, він може спробувати здобути політичний успіх на українському напрямку — особливо напередодні проміжних виборів до Конгресу у 2026 році.

Але тут для України вимальовуються два сценарії: перший сценарій — Дональд Трамп тиснутиме на Україну для завершення війни; а другий сценарій — Трамп почне тиснути саме на Росію.

Посилення позицій України на світовій арені

Політолог вважає позитивним кроком відправлення українських військових експертів до країн Близького Сходу.

У перспективі це може принести Україні політичні та економічні дивіденди — від покращення відносин із державами регіону до відкриття нових ринків для українських оборонних технологій.

— Відправлення наших експертів до країн Близького Сходу, партнерів США, може дати Україні додаткові козирі у взаємовідносинах із Дональдом Трампом, — зазначив Ігор Рейтерович.

Водночас Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги Україні у протидії дронам, бо “американська армія найсильніша у світі і американські дрони найкращі”.

На думку Ігоря Рейтеровича, цими словами Дональд Трамп не хоче визнавати залежності від України. І він розуміє, що це посилює позицію України в переговорному процесі.

Світова безпека

Війни в Україні та Ірані оголили проблеми в системі світової безпеки. І те, що країни Перської затоки зацікавилися нашими технологіями та військовими експертами, свідчить про те, що ми переходимо до нової ролі — від одержувачів допомоги до партнерів, вважає політолог.

Україна має дві безумовні переваги: реальний бойовий досвід та сучасні розробки.

— Наші військові або спеціалісти, дотичні до військової сфери, будуть мати великий попит на світових ринках. Бо ми знаємо, як зробити, і ми б могли таким чином просувати інтереси України, — каже Ігор Рейтерович.

Погрози Ірану Україні

Голова комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що якщо Україна надає підтримку Ізраїлю, то фактично втягнула себе у війну на Близькому Сході і перетворилася на “законну ціль” для Ірану.

Іран вважає нас союзником Сполучених Штатів.

Водночас Іран несе безпосередню відповідальність за загибель українських цивільних і військових.

— Вони ще за пасажирський літак “не розрахувалися”, який збили у січні 2020 року (Корпус вартових Ісламської революції випустив ракети по літаку Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ через кілька хвилин після зльоту, загинули всі 176 людей на борту, — Ред.), — сказав політолог.

На думку Ігоря Рейтеровича, такі погрози з боку Ірану ми не можемо ігнорувати, але не варто панікувати, адже у Тегерана немає ресурсів завдати більшої шкоди Україні.

— Насправді, у Ірану надзвичайно обмежені можливості впливати на країни, які знаходяться далеко від нього. Крім того, він не має міжнародної терористичної мережі. А такі проксі, як ХАМАС і Хезбола більше для регіонального застосування. Україна має робити те, що вважає за потрібне з точки зору допомоги країнам Близького Сходу, Сполученим Штатам, — сказав політолог Ігор Рейтерович.

Крім того, це точно навряд чи призведе до посилення співпраці Ірану з Російською Федерацією, тому що вона і так на максимальному рівні.

Переговорний процес

На думку політолога, те, що Україна допомагає союзникам і пропонує власні технології, посилює позиції Києва у переговорному процесі щодо закінчення війни.

— Такою співпрацею Україна намагається отримати козир у переговорах із Дональдом Трампом, який є єдиним посередником між нами та росіянами. Але Трамп, як бачимо, хоче трохи відкараскатися від нас, бо не любить бути залежним, — сказав Ігор Рейтерович.

Але Україна сподівається, що наші спеціалісти та антидронові технології стануть потрібними на Близькому Сході і, як результат, це посилить позиції України у тристоронніх переговорах.

Війна на Близькому Сході створює для України суперечливу ситуацію. З одного боку, загострення в регіоні посилює конкуренцію за обмежені ресурси протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем Patriot. З іншого — відкриває для Києва нові можливості.

Попит на досвід України у протидії дронам та сучасним формам війни зростає, а співпраця з країнами Близького Сходу може поступово змінювати роль нашої держави на світовій арені.

Якщо раніше Україна переважно виступала отримувачем військової допомоги, то тепер вона дедалі більше стає експортером військового досвіду, технологій та експертизи, що може посилити її позиції і у сфері безпеки, і в міжнародній політиці.

