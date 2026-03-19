Чому знову вимикають світло в Україні: у ДТЕК назвали причини
Зараз в Україні знову діють обмеження подачі електроенергії.
У компанії ДТЕК пояснили, чому знову вимикають світло в Україні.
Так, в Україні діють графіки відключень для населення, обмеження потужності для підприємств, а в деяких регіонах можуть бути аварійні вимкнення. Головна причина таких заходів – пошкодження об’єктів, які потрібні для передачі електроенергії.
Енергосистема не в змозі передати достатню кількість.
Також в Україні стало прохолодніше та хмарно, через що сонячні станції виробляють менше електрики. Крім того, низка атомних енергоблоків вже вийшла в планові ремонти.
Ситуація щодо вимкнень світла може змінюватись протягом дня, наголошують у ДТЕК.
Точний графік вимкнень світла варто дивитись на сайті чи у соцмережах вашого обленерго. Для киян це застосунок Київ Цифровий.
16 березня виповнилося чотири роки з моменту приєднання української енергосистеми до європейської енергомережі ENTSO-E. Завдяки цьому рішенню енергосистема України змогла пройти складні періоди, зокрема під час масованих атак РФ.
Також це дозволило остаточно позбутися енергетичної залежності від Росії.
Раніше в Міненерго повідомили, що в січні обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України був рекордним — 41 987 ГВт·год.