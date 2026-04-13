Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО фіналізувати проєкти кількох нових безпекових угод і підготувати їх до підписання.

Про це глава держави повідомив за підсумками доповіді секретаря Ради Національної безпеки й оборони Рустема Умєрова.

Нові безпекові угоди з країнами Близького Сходу: що відомо

За словами президента, Україна вже перебуває в активній комунікації з міжнародними партнерами щодо розширення безпекової співпраці.

У зв’язку з цим було доручено секретарю РНБО фіналізувати драфти кількох угод і підготувати їх до підписання найближчим часом.

Зеленський зазначив, що конкретні результати можуть з’явитися вже цього тижня.

Зокрема Україна працює над безпековою взаємодією з країнами Близького Сходу та регіону Затоки.

— На цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном, – зазначив Зеленський.

Також є запити на співпрацю з Іраком, а окремо тривають обговорення з державами Кавказу, Азії та Африки.

Президент наголосив, що український бойовий досвід стає важливою складовою міжнародної безпеки.

Йдеться про протидію ударним безпілотникам, а також про захист морських шляхів.

Зокрема, досвід України у Чорному морі може бути застосований і в інших стратегічно важливих регіонах.

Як раніше повідомляв Володимир Зеленський, українські військові експерти брали безпосередню участь у протидії повітряним загрозам у кількох країнах Близького Сходу. Йдеться, зокрема, про знищення іранських дронів типу Shahed, а також роботу з посилення систем протиповітряної оборони партнерів. За словами президента, Україна направляла до цих країн фахівців із дронів-перехоплювачів та радіоелектронної боротьби, які не лише демонстрували можливості українських технологій, а й фактично долучалися до захисту повітряного простору.

