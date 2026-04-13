Зеленський анонсував нові безпекові угоди після роботи на Близькому Сході
Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО фіналізувати проєкти кількох нових безпекових угод і підготувати їх до підписання.
Про це глава держави повідомив за підсумками доповіді секретаря Ради Національної безпеки й оборони Рустема Умєрова.
Нові безпекові угоди з країнами Близького Сходу: що відомо
За словами президента, Україна вже перебуває в активній комунікації з міжнародними партнерами щодо розширення безпекової співпраці.
У зв’язку з цим було доручено секретарю РНБО фіналізувати драфти кількох угод і підготувати їх до підписання найближчим часом.
Зеленський зазначив, що конкретні результати можуть з’явитися вже цього тижня.
Зокрема Україна працює над безпековою взаємодією з країнами Близького Сходу та регіону Затоки.
— На цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном, – зазначив Зеленський.
Також є запити на співпрацю з Іраком, а окремо тривають обговорення з державами Кавказу, Азії та Африки.
Президент наголосив, що український бойовий досвід стає важливою складовою міжнародної безпеки.
Йдеться про протидію ударним безпілотникам, а також про захист морських шляхів.
Зокрема, досвід України у Чорному морі може бути застосований і в інших стратегічно важливих регіонах.