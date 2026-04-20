Під час нічної атаки на Україну 20 квітня російські війська застосували 142 ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 20 квітня: що відомо

Нічна атака розпочалася о 18:00 19 квітня.

Російські війська застосували 142 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), а також безпілотники типів Гербера, Італмас та інші дрони.

Близько 100 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 113 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на шести локаціях.

Зокрема, під ранок 20 квітня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

За словами міського голови Ігоря Терехова, один із дронів влучив у Основ’янському районі міста. Станом на зараз відомо щонайменше про двох травмованих.

Також під ударом опинилася Київська область — російські війська атакували Броварський район ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки було пошкоджено два житлові будинки, в одному з них спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, травмовано 51-річного чоловіка. Його госпіталізували.

За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.

