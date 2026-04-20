РФ атакувала Україну 142 безпілотниками: скільки збила ППО
Під час нічної атаки на Україну 20 квітня російські війська застосували 142 ударні безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 20 квітня: що відомо
Нічна атака розпочалася о 18:00 19 квітня.
Російські війська застосували 142 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), а також безпілотники типів Гербера, Італмас та інші дрони.
Близько 100 із них становили саме Шахеди.
Пуски здійснювалися з Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 113 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на шести локаціях.
Зокрема, під ранок 20 квітня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.
За словами міського голови Ігоря Терехова, один із дронів влучив у Основ’янському районі міста. Станом на зараз відомо щонайменше про двох травмованих.
Також під ударом опинилася Київська область — російські війська атакували Броварський район ударними безпілотниками.
Унаслідок атаки було пошкоджено два житлові будинки, в одному з них спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Крім того, травмовано 51-річного чоловіка. Його госпіталізували.
За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.