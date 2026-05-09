Міністерство оборони України розвиває напрям малої протиповітряної оборони (ППО) для протидії ворожим дронам, зокрема на лінії бойового зіткнення та прифронтових територіях.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Турелі зі штучним інтелектом

Одне з нових технологічних рішень — українська турель зі штучним інтелектом від Brave1 (кластера для розвитку військових технологій в Україні).

Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого безпілотника. Оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки.

Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, проти яких радіоелектронна боротьба не діє.

Турелі у бойових умовах застосували воїни бригади К-2. Сьогодні рішення вже використовують у понад 10 підрозділах ЗСУ на ключових напрямках фронту.

— Уперше на відео — реальна бойова робота турелі по ворожих дронах. Взаємодія з Brave1 та військовими допомогла пройти шлях від креслень до фронту в найстисліші терміни, — наголосив міністр оборони Михайло Федоров.

Наступний крок — це масштабування виробництва турелей та посилення малої ППО.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що від початку 2026 року Сили оборони вже отримали удвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік. Дрони-перехоплювачі допомагають зменшити навантаження на ракетні системи ППО, дозволяючи спрямовувати їхні ресурси на боротьбу з російськими ракетами.

У лютому дрони-перехоплювачі збили рекордну кількість цілей — понад 10 тис. ворожих БпЛА літакового типу, зокрема Shahed і Гербера.

