У ніч проти 4 липня українські захисники атакували Кронштадт, головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту РФ. Також Сили оборони уразили нафтовий термінал Санкт-Петербург.

Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем України.

Атака на Кронштадт у Санкт-Петербурзі: що відомо

Зазначається, що атака на Кронштадт, що входить до складу Санкт-Петербурга, була здійснена операторами 1-го окремого центру СБС.

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– Уразили головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту РФ Кронштадт. Об’єкт забезпечує базування, ремонт і технічне обслуговування бойових кораблів, а також контроль морських підходів до Санкт-Петербурга, – йдеться у повідомленні.

Окремо військові наголосили, що системні удари по об’єктах воєнної та ресурсної інфраструктури росіян будуть тривати допоки Росія продовжуватиме збройну агресію проти України.

Тим часом президент Володимир Зеленський зауважив, що атака на Кронштадт була здійснена на відстані понад 850 кілометрів від державного кордону України. Він наголосив, що це – важлива військова ціль, та подякував усім, хто забезпечує Україні влучність та виконує план далекобійних санкцій.

Атака на нафтовий термінал Санкт-Петербург: деталі

Також під час нічної операції ЗСУ провели атаку на нафтовий термінал Санкт-Петербург – один із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та ключовий логістичний вузол експорту паливних ресурсів РФ.

– Термінал використовується для приймання, зберігання та перевалки сирої нафти, світлих і темних нафтопродуктів, мазуту, дизельного пального та інших вантажів. Його пропускна спроможність становить близько 10 млн тонн на рік, – розповіли в СБС.

Кронштадт на карті

Кронштадт на карті розташований на острові Котлін у Фінській затоці та адміністративно входить до складу Санкт-Петербурга. Місто є одним із головних пунктів базування Балтійського флоту РФ та прикриває морські підходи до Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що у Кронштадті було уражено кораблі та інфраструктуру військово-морської бази.

Сили оборони також завдали ударів по НПЗ, оборонних підприємствах і логістичних об’єктах у різних регіонах РФ та на ТОТ.

6 червня дрони ССО уразили військово-морську базу Кронштадт під Санкт-Петербургом.

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