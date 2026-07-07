Уночі та зранку 7 липня російські війська продовжили атаки по українських регіонах. Під ударами опинилися Дніпропетровщина та Харків, де пошкоджені цивільні об’єкти, логістична інфраструктура, заправки, автомобілі та складські приміщення.

Водночас у Росії заявили про масовану атаку безпілотників на Москву та область, а Польща знову порушила питання можливого передання Україні винищувачів МіГ-29, але лише в межах обміну на співпрацю у сфері дронових технологій.

Також сьогодні стартує дводенний саміт НАТО в Анкарі. У його кулуарах 8 липня може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

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Удари по Дніпропетровщині

Уночі проти 7 липня російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під ударами опинилися шість районів регіону.

Однією з найруйнівніших атак зазнав Кривий Ріг. За даними місцевої влади, російський реактивний Shahed влучив по об’єкту цивільної інфраструктури — приміщенню логістичної компанії.

Після влучання виникла масштабна пожежа. Рятувальники працювали на великій площі та змогли не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Попередньо, минулося без постраждалих.

У Самарі російська атака спричинила пожежу на складі із сільськогосподарською технікою. Вогонь охопив складські приміщення, а на ліквідацію займання рятувальникам знадобилося кілька годин.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Кам’янському після удару зайнялася автозаправна станція.

У Дніпровському районі горіло СТО, а на Нікопольщині під ударами були Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Там пошкоджено соціальний заклад.

На Синельниківщині російські війська били по Покровській громаді, де вогонь охопив господарську споруду. У Шахтарському пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобілі.

Крім того, вранці 7 липня пролунали вибухи у Дніпрі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ракетного озброєння та закликали жителів міста перебувати в укриттях.

Наразі офіційної інформації про можливі руйнування або постраждалих немає.

Атака на Харків

Зранку 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

У Шевченківському районі міста один із дронів влучив по території автозаправної станції. Після удару загорілася паливна колонка.

За даними обласної влади, площа пожежі була невеликою — близько 2 кв. м. На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки.

У прилеглих житлових будинках пошкоджень не зафіксували.

Унаслідок удару 53-річна працівниця АЗС дістала гостру реакцію на стрес.

Атака на Москву

Уночі проти 7 липня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, із вечора 6 липня до ранку 7 липня в напрямку столичного регіону нібито рухалися понад 430 безпілотників.

Він стверджує, що більшість цілей російська ППО перехопила ще на дальніх підступах до Москви.

За даними Собяніна, ще 40 безпілотників нібито збили безпосередньо на підльоті до столиці РФ.

Інформації про руйнування або постраждалих російська влада не повідомляла.

Польща назвала умови передання МіГ-29 Україні

Польща знову заявила, що питання передання Україні винищувачів МіГ-29 залишається відкритим, однак Варшава розглядає його лише у форматі обміну.

Віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що українська сторона досі зацікавлена в отриманні польських літаків.

За його словами, Київ представив пропозиції щодо співпраці у сфері безпілотних технологій упродовж наступних двох років.

Польський міністр наголосив, що Варшава розглядає формат МіГи в обмін на дрони, а не одностороннє передання техніки.

Він також зазначив, що Польща діятиме обережно, оскільки йдеться про оборонні спроможності самої країни.

Перед цим польські ЗМІ повідомили, що Міноборони Польщі вже ухвалило рішення поступово виводити МіГ-29 з експлуатації за конфіденційним графіком.

Раніше саме ці літаки розглядалися як потенційні для передання Україні. Водночас у польському оборонному відомстві не уточнили, чи можуть вони бути передані після завершення переговорів щодо технологічного обміну.

Рада ООН підтримала резолюцію України щодо дезінформації

Рада ООН з прав людини консенсусом ухвалила оновлену резолюцію щодо ролі держав у протидії негативному впливу дезінформації на права людини.

Документ підготували Україна спільно з Японією, Латвією, Литвою, Польщею та Великою Британією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що для України дезінформація не є абстрактною загрозою, адже Росія використовує її як інструмент війни — для виправдання агресії, приховування злочинів і підриву прав людини.

За словами глави МЗС, ухвалення резолюції консенсусом свідчить про міжнародне розуміння того, що протидія дезінформації має відбуватися із дотриманням прав людини.

Україна просуває цю тему в Раді ООН з прав людини з 2022 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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