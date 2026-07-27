Кадрові зміни в оборонному секторі були продиктовані потребою налагодити ефективну взаємодію між Міністерством оборони та військовим командуванням, а також підготувати країну до складного осінньо-зимового періоду.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News.

Чи можливе повернення Федорова: думка Зеленського

Під час розмови Зеленського запитали про те, чи можливе повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також про те, що він думає про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Президент пояснив, що рішення про кадрові зміни ухвалювалися не через персональні причини, а через необхідність забезпечити ефективну роботу ключових інституцій сектору оборони.

– Перш за все, нам треба підготуватися до дуже важкої зими, і ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. Це залежатиме від партнерів і від нас, – сказав Зеленський.

За його словами, Україні потрібен прем’єр-міністр, який добре розуміє енергетичні виклики та зможе координувати підготовку країни до опалювального сезону.

Він повідомив, що протягом кількох місяців існували проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та військовим командуванням.

За словами президента, ефективне управління обороною неможливе без постійної координації між цими структурами.

– Є деякі речі, з якими потрібно впоратися, і ви можете впоратися з ними, лише якщо міністерство співпрацює з армією. Ви не можете впоратися з цим з одного боку, – наголосив глава держави.

Президент також зазначив, що вже восени ситуація на фронті може ускладнитися, адже Росія, за його словами, здатна збільшити чисельність своїх військ ще приблизно на 500 тис. осіб.

Глава держави назвав одним із головних викликів мобілізацію та заявив про необхідність нового підходу до її організації.

– Нам потрібне нове ставлення до мобілізації, нові кроки. Щоб знайти шлях до цього, мені потрібна одностайність між цими двома інституціями, – сказав він.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилення протибалістичної оборони та максимально тісної взаємодії між усіма відповідальними органами.

– У мене немає часу на переговори. У мене немає часу вислуховувати одну сторону, а потім іншу, бо обидві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з’ясовувати, хто правий, а хто ні, – зазначив президент.

Водночас Зеленський позитивно відгукнувся про колишніх керівників оборонного сектору.

За його словами, він поважає Олександра Сирського та високо оцінює внесок Михайла Федорова у розвиток українських безпілотних технологій. Однак президент дав зрозуміти, що нинішні кадрові рішення були продиктовані потребами держави, а не оцінкою роботи конкретних посадовців.

Водночас глава держави наголосив, що навіть стрімкий розвиток дронів не здатен повністю замінити військових на передовій.

– Якщо у вас не буде солдатів на фронті, ви втратите одну територію, втратите село, а після села ви втратите місто, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила Кабінет Міністрів Свириденко у відставку. Федоров, який очолював Міністерство оборони протягом пів року, втратив посаду.

Після кадрових змін у секторі оборони Володимир Зеленський пояснював, що причиною звільнення Михайла Федорова стала відсутність ефективної взаємодії між Міністерством оборони та керівництвом ЗСУ.

За словами президента, між відомствами виникли проблеми з координацією, через що йому доводилося особисто втручатися у вирішення питань, які мали вирішуватися у щоденному робочому порядку.

Водночас уже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечував наявність конфлікту з Федоровим.

Після відставки Зеленський запропонував Федорову обійняти посаду віцепрем’єр-міністра з військових інновацій, однак той відмовився. Ексміністр оборони заявив, що не розглядає жодної іншої посади в уряді, окрім посади міністра оборони.

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