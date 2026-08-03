Останній місяць літа вже розпочався, тож для багатьох українців серпень залишається чи не останньою можливістю відпочити перед початком осені. І для цього зовсім не обов’язково їхати на море.

В Україні є чимало мальовничих річок, де можна провести вихідні або навіть невелику відпустку. Одним із найпопулярніших місць для такого відпочинку залишається Десна.

Факти ICTV з’ясували, яка температура води в Десні на початку серпня 2026 року та чи сприятиме спекотна погода її подальшому прогріванню.

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Температура води в річці Десна у серпні 2026 року

Десна протікає територією Сумської, Чернігівської та Київської областей, тому температура води може відрізнятися залежно від конкретної ділянки річки.

Якщо ви плануєте відпочинок на Десні у серпні, варто заздалегідь дізнатися, наскільки прогрілася вода. Точно спрогнозувати на весь місяць, якою буде температура води в Десні у серпні 2026, неможливо, адже вона залежить від погоди, кількості сонячних днів, опадів, швидкості течії та інших природних чинників.

За даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, станом на 3 серпня 2026 року температура води на різних ділянках Десни та її притоках становила:

біля Новгорода-Сіверського — +22°C;

біля Розльотів — +22°C;

біля Морівська — +24°C;

біля гідропоста поблизу Чернігова (Кошівка) — +24°C.

Таким чином, на більшості ділянок Десни вода вже прогрілася до +22…+24°C, що вважається комфортною температурою для купання.

В Укргідрометцентрі зазначають, що на більшості річок України рівні води поступово знижуються, а на окремих ділянках спостерігається майже стояча вода.

На притоці Десни, річці Сейм, на початку серпня сформувався невеликий дощовий паводок без негативних наслідків, тоді як на самій Десні істотних змін гідрологічної ситуації не зафіксовано.

Яка температура води в Десні у серпні 2026 буде найкомфортнішою

Для більшості людей найкомфортнішою для купання вважається вода температурою +22…+24°C. Саме такі показники зараз фіксують гідрологічні пости на Десні.

Утім, температура води може змінюватися навіть протягом кількох днів. Під час тривалої спеки вона зазвичай підвищується, а після сильних дощів чи похолодання знижується. Крім того, на різних ділянках річки показники можуть відрізнятися залежно від глибини, швидкості течії та місцевих умов.

Чи прогріється вода в Десні найближчими днями

Найближчими днями температура води в Десні може підвищитися ще більше. Це пов’язано з тим, що на Чернігівщині утримається спекотна погода, яка сприятиме подальшому прогріванню води як у самій Десні, так і в її притоках.

За прогнозом Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, 4 серпня температура повітря в області становитиме +29…+34°C, 5 серпня очікується +32…+37°C, а 6 серпня спека посилиться до +34…+39°C. Лише 7 та 8 серпня разом із короткочасними дощами та грозами очікується поступове зниження температури, і 8 серпня вдень повітря прогріється до +26…+31°C.

Синоптики не публікують прогноз температури води на кілька днів наперед, адже вона залежить від багатьох чинників, зокрема температури повітря, тривалості сонячного сяйва, опадів, швидкості течії та глибини річки.

Однак, з огляду на прогнозовану спеку, існує висока ймовірність, що вода в Десні найближчими днями стане ще теплішою, ніж зараз.

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