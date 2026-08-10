Уночі проти 10 серпня російські війська продовжили атаки по українських містах.

У Сумах після п’яти ударів КАБами постраждали 14 людей, серед них дитина, у Запоріжжі росіяни вдарили по гаражному кооперативу, а у Слов’янську дронами знищили десятки торговельних павільйонів.

Тим часом Україна посилює оборону Чорнобильської зони на випадок нового наступу з боку Білорусі. Також вранці у Києві сталася смертельна ДТП, у якій загинули молода жінка та її дворічна дитина.

Зараз дивляться

Про ці та інші події ночі та ранку 10 серпня — читайте у дайджесті.

Атака на Суми

Уночі проти 10 серпня російські війська завдали п’ятьох ударів керованими авіабомбами по Сумах.

Влучання зафіксували на трьох локаціях у двох районах міста. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, є пошкодження у житловому секторі.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 14. Серед них — 14-річна дитина, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес.

За даними обласної влади, важкопоранених немає. У більшості постраждалих легкі травми або гостра реакція на стрес. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Загиблих, за попередньою інформацією, немає.

Атака на Запоріжжя

Зранку 10 серпня російські війська атакували Запоріжжя.

Один з ударів припав по території гаражного кооперативу. Після влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.

Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю поблизу місця атаки.

За попередніми даними, люди не постраждали. Інформація про остаточні масштаби руйнувань уточнюється.

Атака на Слов’янськ

Уночі проти 10 серпня російські війська двічі атакували Слов’янськ Донецької області.

За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, для ударів ворог застосував сім безпілотників типу Молнія-2.

Влучання зафіксували у приватному секторі та на території ринку. Унаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю.

Значних руйнувань зазнала торговельна інфраструктура — знищено 60 торговельних павільйонів.

Попри масштаб пошкоджень, минулося без постраждалих.

Атака на Полтавщину

Увечері 9 серпня російські війська атакували одразу кілька об’єктів у Полтавському районі.

Під ударом опинилися автозаправні станції, приватний житловий будинок та промислове підприємство.

Після влучань на кількох локаціях виникли пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно їх ліквідували.

Інформації про загиблих або постраждалих внаслідок атаки до екстрених служб не надходило.

Атака на Дніпропетровщину

Протягом ночі російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі та трактори.

У Криворізькому районі росіяни атакували Зеленодольську громаду. Там зазнала пошкоджень інфраструктура.

На Синельниківщині під ударом була Петропавлівська громада. Унаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію.

Інформації про постраждалих у ранковому зведенні обласної влади немає.

Робота ППО на Черкащині

Під час повітряних тривог 9 та 10 серпня над Черкаською областю фіксували російські повітряні цілі.

По них працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

У межах області українські захисники знищили шість російських безпілотників.

Про постраждалих або пошкодження внаслідок атаки обласна влада не повідомляла.

Україна укріплює Чорнобильську зону

Українські військові посилюють оборону Чорнобильської зони на випадок можливої нової спроби російського наступу з території Білорусі.

Як повідомляє Der Spiegel, після досвіду перших тижнів повномасштабного вторгнення, коли російські війська захопили територію Чорнобильської АЕС, навколо зони відчуження створюють значно потужнішу систему оборони.

За інформацією видання, контрольні пункти тут розташовані через кожні кілька кілометрів, а інженерні підрозділи продовжують облаштовувати нові укріплення.

Уздовж доріг риють траншеї та протитанкові рови. Землю та пісок, які виймають під час робіт, використовують для створення оборонних насипів на перехрестях і напрямках, якими потенційно може рухатися противник.

Під частиною таких насипів облаштовують захищені оборонні галереї. Для будівництва також використовують деревину з місцевих соснових лісів.

Окремий елемент оборони — захист від FPV-дронів. Уздовж доріг встановлюють високі металеві конструкції та натягують між ними спеціальні сітки, які мають перешкоджати проходженню безпілотників.

Der Spiegel звертає увагу, що від окремих ділянок Чорнобильської зони до білоруського кордону лише близько 15 км. У разі загострення ситуації цей район може швидко опинитися в зоні дії FPV-дронів.

Розвіддані США допомагають Україні атакувати енергетику РФ

США продовжують передавати Україні розвідувальні дані, які Сили оборони використовують для ударів по російських військових цілях на тимчасово окупованих територіях та об’єктах енергетичної інфраструктури безпосередньо в Росії.

За даними The Atlantic, така розвідувальна підтримка фактично залишається єдиним видом американської допомоги, яку Україна й надалі отримує безкоштовно. Ідеться про спеціальні пакети даних, що допомагають точніше визначати цілі та планувати удари.

Видання пише, що важливу роль у збереженні цієї співпраці відіграє директор ЦРУ Джон Реткліфф. Під час зустрічей із Дональдом Трампом він регулярно доповідає про ситуацію на фронті та наголошує, що російська армія щомісяця втрачає понад 40 тис. військових убитими та пораненими.

Один із представників західної розвідки пояснив The Atlantic, що такі дані можуть впливати і на ставлення Трампа до подальшої підтримки України, оскільки американський президент уважно стежить за тим, яка зі сторін демонструє слабкість або втрачає ініціативу.

Окремо видання звертає увагу на економічний аспект українських ударів по російській енергетиці. Скорочення експорту нафти з РФ потенційно посилює залежність Індії та Китаю від інших постачальників і може давати Вашингтону додаткові важелі у торговельній та тарифній політиці.

Журналісти також нагадують, що Трамп ще під час свого першого президентського терміну закликав європейські країни зменшувати залежність від російських енергоносіїв та підтримував санкції проти енергетичних проєктів РФ.

Під час саміту НАТО в Анкарі, коментуючи українські удари по російській території, Трамп визнав, що такі атаки є ескалацією, але водночас припустив, що саме такий тиск може допомогти наблизити завершення війни.

Смертельна ДТП у Києві

Уранці 10 серпня на Житомирському шосе у Святошинському районі Києва сталася смертельна аварія.

За попередніми даними поліції, близько 05:50 24-річний водій Audi рухався шосе та не дотримався безпечної дистанції. Автомобіль врізався у вантажівку з причепом, яка їхала попереду.

У салоні Audi разом із водієм перебували його 27-річна дружина та дворічна дитина. Від травм жінка та дитина загинули на місці.

Сам водій дістав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік був тверезим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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