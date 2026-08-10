В ночь на 10 августа российские войска продолжили атаки на украинские города.

В Сумах после пяти ударов КАБами пострадали 14 человек, среди них — ребенок, в Запорожье россияне нанесли удар по гаражному кооперативу, а в Славянске с помощью дронов уничтожили десятки торговых павильонов.

Тем временем Украина усиливает оборону Чернобыльской зоны на случай нового наступления со стороны Беларуси. Также утром в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором погибли молодая женщина и ее двухлетний ребенок.

Сейчас смотрят

Об этих и других событиях ночи и утра 10 августа — читай в дайджесте.

Атака на Сумы

В ночь на 10 августа российские войска нанесли пять ударов корректируемыми авиабомбами по Сумам.

Попадания зафиксировали в трех местах в двух районах города. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, есть повреждения в жилом секторе.

Сначала сообщали о пяти пострадавших, но потом их число возросло до 14. Среди них — 14-летний ребенок, у которого медики диагностировали острую реакцию на стресс.

По данным областных властей, тяжелораненых нет. У большинства пострадавших — легкие травмы или острая реакция на стресс. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Погибших, по предварительной информации, нет.

Атака на Запорожье

Утром 10 августа российские войска атаковали Запорожье.

Один из ударов пришелся на территорию гаражного кооператива. После попадания возник пожар, который тушат спасатели.

Взрывной волной также повреждено здание рядом с местом атаки.

По предварительным данным, люди не пострадали. Информация об окончательных масштабах разрушений уточняется.

Атака на Славянск

В ночь на 10 августа российские войска дважды атаковали Славянск в Донецкой области.

По словам главы городской военной администрации Вадима Ляха, для ударов враг задействовал семь беспилотников типа Молния-2.

Попадания зафиксировали в частном секторе и на территории рынка. В результате атаки повреждено нежилое здание.

Значительным разрушениям подверглась торговая инфраструктура — уничтожено 60 торговых павильонов.

Несмотря на масштаб повреждений, обошлось без пострадавших.

Атака на Полтавскую область

Вечером 9 августа российские войска атаковали сразу несколько объектов в Полтавском районе.

Под ударом оказались автозаправочные станции, частный жилой дом и промышленное предприятие.

После попаданий на нескольких местах возникли пожары. Подразделения ГСЧС оперативно их потушили.

Информации о погибших или пострадавших в результате атаки в экстренные службы не поступало.

Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены частный жилой дом, автомобили и тракторы.

В Криворожском районе россияне атаковали Зеленодольскую общину. Там пострадала инфраструктура.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Петропавловская община. В результате атаки повреждена автозаправочная станция.

Информации о пострадавших в утреннем сводке областных властей нет.

Работа ПВО в Черкасской области

Во время воздушных тревог 9 и 10 августа над Черкасской областью фиксировали российские воздушные цели.

По ним работали силы и средства противовоздушной обороны.

В пределах области украинские защитники уничтожили шесть российских беспилотников.

Об пострадавших или повреждениях в результате атаки областные власти не сообщали.

Украина укрепляет Чернобыльскую зону

Украинские военные усиливают оборону Чернобыльской зоны на случай возможной новой попытки российского наступления с территории Беларуси.

Как сообщает Der Spiegel, после опыта первых недель полномасштабного вторжения, когда российские войска захватили территорию Чернобыльской АЭС, вокруг зоны отчуждения создают гораздо более мощную систему обороны.

По информации издания, контрольные пункты здесь расположены через каждые несколько километров, а инженерные подразделения продолжают обустраивать новые укрепления.

Вдоль дорог роют траншеи и противотанковые рвы. Землю и песок, которые выкапывают во время работ, используют для создания оборонительных насыпей на перекрестках и направлениях, по которым потенциально может двигаться противник.

Под частью таких насыпей обустраивают защищенные оборонительные галереи. Для строительства также используют древесину из местных сосновых лесов.

Отдельный элемент обороны — защита от FPV-дронов. Вдоль дорог устанавливают высокие металлические конструкции и натягивают между ними специальные сетки, которые должны препятствовать пролету беспилотников.

Der Spiegel отмечает, что от отдельных участков Чернобыльской зоны до белорусской границы всего около 15 км. Если ситуация обострится, этот район может быстро оказаться в зоне действия FPV-дронов.

Разведданные США помогают Украине наносить удары по энергетике РФ

США продолжают передавать Украине разведданные, которые Силы обороны используют для ударов по российским военным целям на временно оккупированных территориях и по объектам энергетической инфраструктуры прямо в России.

По данным The Atlantic, такая разведывательная поддержка фактически остается единственным видом американской помощи, которую Украина по-прежнему получает бесплатно. Речь идет о специальных пакетах данных, которые помогают точнее определять цели и планировать удары.

Издание пишет, что важную роль в поддержании этого сотрудничества играет директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Во время встреч с Дональдом Трампом он регулярно докладывает о ситуации на фронте и подчеркивает, что российская армия каждый месяц теряет более 40 тыс. военных убитыми и ранеными.

Один из представителей западной разведки объяснил The Atlantic, что такие данные могут повлиять и на отношение Трампа к дальнейшей поддержке Украины, ведь американский президент внимательно следит за тем, какая из сторон демонстрирует слабость или теряет инициативу.

Отдельно издание обращает внимание на экономический аспект украинских ударов по российской энергетике. Сокращение экспорта нефти из РФ потенциально усиливает зависимость Индии и Китая от других поставщиков и может дать Вашингтону дополнительные рычаги в торговой и тарифной политике.

Журналисты также напоминают, что Трамп еще во время своего первого президентского срока призывал европейские страны уменьшать зависимость от российских энергоносителей и поддерживал санкции против энергетических проектов РФ.

Во время саммита НАТО в Анкаре, комментируя украинские удары по российской территории, Трамп признал, что такие атаки — это эскалация, но в то же время предположил, что именно такое давление может помочь приблизить окончание войны.

Смертельное ДТП в Киеве

Утром 10 августа на Житомирском шоссе в Святошинском районе Киева произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным полиции, около 05:50 24-летний водитель Audi ехал по шоссе и не соблюдал безопасную дистанцию. Автомобиль врезался в грузовик с прицепом, который ехал впереди.

В салоне Audi вместе с водителем были его 27-летняя жена и двухлетний ребенок. От полученных травм женщина и ребенок погибли на месте.

Сам водитель получил телесные повреждения, его госпитализировали. По предварительной информации правоохранителей, мужчина был трезв.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.