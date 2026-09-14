Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив відео, у якому йдеться про нібито протиправні дії директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса.

Ролик під назвою Батько з розрахунку Кравченко опублікував у соцмережах.

Відео про фіктивне усиновлення

За словами генпрокурора, йдеться про перший епізод у справі щодо Кривоноса.

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– Суд встановив факт злочину у діях Семена Кривоноса. Але покарання не настало: він фіктивно усиновив дитину й протиправно отримав підставу для амністії. Згодом із цим минулим він успішно пройшов конкурс за участю міжнародних експертів і очолив НАБУ, — заявив Кравченко.

У відео також оприлюднено запис допиту жінки, яка, за твердженнями авторів ролика, є матір’ю дитини, яку нібито усиновив Кривонос. Вона заявляє, що не має жодних стосунків із директором НАБУ.

У матеріалі зазначається, що у червні 2009 року Голосіївський районний суд Києва розглядав справу щодо Кривоноса. Його звинувачували у вчиненні умисного злочину проти виборчих прав громадян за попередньою змовою групою осіб.

За версією, викладеною у відео, Кривонос був причетний до підкупу студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Водночас під час конкурсу на посаду директора НАБУ Кривонос пояснював цю історію інакше. Він заявляв, що в студентські роки разом з однодумцями виступив проти представників адміністрації одного з університетів, які, за його словами, намагалися схилити студентів до голосування за певну політичну силу.

Кривонос стверджував, що після цього адміністрація університету звернулася до правоохоронців, а звинувачення у підкупі студентів не відповідали дійсності. Він також заявляв, що не переховувався від слідства і не знав про оголошення його в розшук.

За версією Генеральної прокуратури, Кривонос, навпаки, знав про розшук і нібито розробив план для уникнення відповідальності. Однією з підстав для амністії на той час, як зазначається у відео, була наявність неповнолітньої дитини.

У Генпрокуратурі стверджують, що Кривонос разом зі спільницею знайшли жінку, яка самостійно виховувала дитину, та переконали її погодитися на усиновлення. За версією слідства, цей план було реалізовано.

Після отримання свідоцтва про народження дитини, де у графі батько було зазначено ім’я Семена Кривоноса, він, як стверджує Генпрокуратура, звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності за амністією.

Підозра Кривоносу

Генеральний прокурор опублікував понад 30 сторінок повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

У документі йдеться про чотири епізоди, за якими Кривоносу інкримінують:

підроблення документа, який має юридичне значення або надає певні права;

використання завідомо підробленого документа;

прохання надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою певних дій у своїх інтересах. За версією слідства, це було зроблено за попередньою змовою групою осіб;

організацію виготовлення та видачі оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, який підтверджує юридично значущі факти та може надавати права або звільняти від обов’язків. За версією слідства, це також було зроблено за попередньою змовою групою осіб.

У документі зазначено, що дії Кривоноса кваліфіковано за ч. 2 і ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, а також ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Раніше Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Однак генпрокурор назвав своє рішення політичним та наголосив, що воно не є визнанням вини.

14 вересня генпрокурор заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, підозра стосується підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також генпрокурор повідомив про ще одну підозру особі, наближеній до керівника САП Олександра Клименка.

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