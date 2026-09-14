Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Про надходження документа повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зеленський вніс у Раду подання на звільнення Кравченка

За словами Стефанчука, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови №16064 про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

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— Верховна Рада розгляне його невідкладно відповідно до встановленої процедури, — повідомив спікер парламенту.

У самому поданні Зеленський, посилаючись на положення Конституції України, пропонує Верховній Раді надати згоду на звільнення Кравченка.

Представляти документ під час пленарного засідання парламенту буде уповноважена представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що протягом найближчих годин президентське подання має розглянути профільний комітет Верховної Ради.

Після цього питання винесуть до сесійної зали.

Комітет Ради підтримав звільнення Кравченка

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

За відповідне рішення проголосували 17 членів комітету. Проти та утрималися — 0.

Наступним етапом стане голосування у сесійній залі Верховної Ради, яке має відбутися 15 вересня під час пленарного засідання.

Цю інформацію підтвердив і перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

Нагадаємо, що 8 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це свідомим рішенням та заявив, що не хоче, щоб посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння.

14 вересня Зеленський публічно закликав парламент невідкладно підтримати звільнення Кравченка. Президент заявив, що для генерального прокурора є “тільки один шлях — звільнення з посади”.

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