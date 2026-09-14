Верховна Рада проголосує за відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Голосування за відставку Кравченка: що каже Арахамія

За словами Арахамії, голосування за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка відбудеться 15 вересня.

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Інших подробиць щодо майбутнього розгляду питання у Верховній Раді він наразі не повідомив.

Нагадаємо, що 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Генпрокурор стверджує, що рішення ґрунтується на зібраній у кримінальному провадженні доказовій базі.

За словами Кравченка, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному встановленні обставин, які, за версією генпрокурора, могли бути спрямовані на створення підстав для уникнення відповідальності в суді.

Кравченко також повідомив про другу підписану підозру — особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. За його словами, йдеться про ймовірний вплив на суддів ВАКС, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Генпрокурор пов’язав ці кримінальні провадження з операцією Карфаген та заявив про політичний тиск. Водночас свою заяву про відставку Руслан Кравченко назвав свідомим політичним рішенням, яке не є визнанням вини.

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