Голосування за відставку генпрокурора Кравченка: Арахамія повідомив дату
Верховна Рада проголосує за відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Голосування за відставку Кравченка: що каже Арахамія
За словами Арахамії, голосування за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка відбудеться 15 вересня.
Інших подробиць щодо майбутнього розгляду питання у Верховній Раді він наразі не повідомив.
Нагадаємо, що 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Генпрокурор стверджує, що рішення ґрунтується на зібраній у кримінальному провадженні доказовій базі.
За словами Кравченка, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному встановленні обставин, які, за версією генпрокурора, могли бути спрямовані на створення підстав для уникнення відповідальності в суді.
Кравченко також повідомив про другу підписану підозру — особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. За його словами, йдеться про ймовірний вплив на суддів ВАКС, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.
Генпрокурор пов’язав ці кримінальні провадження з операцією Карфаген та заявив про політичний тиск. Водночас свою заяву про відставку Руслан Кравченко назвав свідомим політичним рішенням, яке не є визнанням вини.