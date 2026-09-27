Польща запропонувала Сполученим Штатам побудувати на її території завод із виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Польща запропонувала США побудувати завод ракет до Patriot на своїй території

Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Маґдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі TVN24.

За її словами, Варшава виступила з такою пропозицією на тлі планів щодо можливого запуску виробництва ракет Patriot в Україні.

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— Якщо планується будівництво такого заводу в Україні, ми запропонували розмістити його в Польщі, на так званій безпечній території, — сказала посадовиця.

Водночас Собковяк-Чарнецька наголосила, що переговори Польщі зі США щодо створення сервісного центру, а в перспективі й виробництва ракет для Patriot, відбуваються окремо від українського питання.

За її словами, американська сторона запевнила, що можливе рішення про надання Україні дозволу на виробництво таких ракет не вплине на польські плани й не виключає аналогічної згоди для Варшави.

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