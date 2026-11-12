До трьох черг відключень: якою буде ситуація зі світлом 13 листопадаДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Для населення передбачені погодинні відключення обсягом від 1,5 до 3 черг.
- Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
У п’ятницю, 13 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові вимкнення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових споживачів, так і населення.
Про це повідомили в Укренерго.
Вимкнення світла 13 листопада
Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.
Для всіх категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.
Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
В Укренерго зазначили, що енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якомога швидше повернути електропостачання споживачам.
Українців закликають стежити за актуальною інформацією про відключення на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу.
Станом на ранок 12 листопада через російські атаки частина споживачів залишилася без електроенергії у дев’яти областях:
- Вінницькій;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Запорізькій;
- Одеській;
- Рівненській;
- Сумській;
- Харківській.
У постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.