Російські війська знову атакували енергетичний об’єкт, завдавши удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Через пошкодження обладнання без електропостачання залишилася значна кількість споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях, де застосовуються вимушені аварійні відключення.

Про наслідки обстрілу та перебіг відновлювальних робіт повідомили в НЕК Укренерго та АТ Запоріжжяобленерго, а також співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров і тимчасовий виконувач обов’язків очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Відключення світла у Запорізькій і Дніпропетровській областях

В Укренерго підтвердили, що армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру, через що у Запорізькій та Дніпропетровській областях запровадили вимушені аварійні знеструмлення. Усі відповідальні служби координують дії, а ремонтні бригади розпочнуть роботи одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.

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Через пошкодження магістральних електромереж без світла залишилися частина Дніпра та Кам’янського, а також частина Дніпровського та Кам’янського районів.

Водночас керівник АТ Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено електрообладнання, через що без світла опинилася значна кількість абонентів у Запоріжжі та області.

— Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, щоб повернути світло до кінця доби, — наголосив він.

Представники обласної влади повідомили, що всі важливі об’єкти в регіоні перевели на резервне живлення, а комунальні служби вже відновлюють послуги для жителів обласного центру.

Подачу води планують повернути до штатного режиму протягом найближчих 30 хвилин. Наразі триває перезапуск систем, тому очікується, що впродовж години тепло повернеться приблизно до 75% споживачів.

Усі лікарні працюють на резервному живленні та надають допомогу пацієнтам у звичайному режимі. Водночас мобільні оператори продовжують роботу, а світлофори на дорогах функціонують від резервних джерел живлення.

Пункти незламності повністю готові до роботи, а за потреби їх почнуть розгортати по містах. В обласній владі наголосили, що ситуація перебуває під контролем, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців.

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