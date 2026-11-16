Україна та Європейський Союз готують екстрений зимовий пакет допомоги, до якого мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси та підтримка транспортного сполучення через Дніпро.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Екстрений зимовий пакет ЄС для України: що відомо

Сьогодні, 16 листопада, прем’єр-міністр планує обговорити з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ключові деталі зимового пакета ЄС для України.

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— Розраховую, що рішення буде остаточно погоджене й перші партії необхідного прибудуть в Україну якнайшвидше, — заявив Корецький.

За його словами, Україна спільно з Євросоюзом працює над конкретним наповненням пакета допомоги, який має підтримати міста та регіони в умовах постійних російських атак.

Як зазначив Корецький, йдеться про постачання генераторів, зарядних станцій, автобусів, а також допомогу з мостами та переправами для збереження надійного сполучення між берегами Дніпра.

Підтримка необхідна Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову, Одесі та іншим українським містам, які зазнають російських ударів.

Прем’єр-міністр наголосив, що 15 листопада російські війська атакували лінії електропередачі і підстанції у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Унаслідок ударів сотні тисяч людей залишилися без електроенергії.

Корецький зазначив, що ситуація залишається вкрай складною, а енергетики після кожної атаки докладають максимальних зусиль для відновлення електропостачання.

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