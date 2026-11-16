Генератори, автобуси та переправи: Україна узгоджує з ЄС екстрений зимовий пакетДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Україна та Європейський Союз готують екстрений зимовий пакет допомоги, до якого мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси та підтримка транспортного сполучення через Дніпро.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Екстрений зимовий пакет ЄС для України: що відомо
Сьогодні, 16 листопада, прем’єр-міністр планує обговорити з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ключові деталі зимового пакета ЄС для України.
— Розраховую, що рішення буде остаточно погоджене й перші партії необхідного прибудуть в Україну якнайшвидше, — заявив Корецький.
За його словами, Україна спільно з Євросоюзом працює над конкретним наповненням пакета допомоги, який має підтримати міста та регіони в умовах постійних російських атак.
Як зазначив Корецький, йдеться про постачання генераторів, зарядних станцій, автобусів, а також допомогу з мостами та переправами для збереження надійного сполучення між берегами Дніпра.
Підтримка необхідна Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову, Одесі та іншим українським містам, які зазнають російських ударів.
Прем’єр-міністр наголосив, що 15 листопада російські війська атакували лінії електропередачі і підстанції у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Унаслідок ударів сотні тисяч людей залишилися без електроенергії.
Корецький зазначив, що ситуація залишається вкрай складною, а енергетики після кожної атаки докладають максимальних зусиль для відновлення електропостачання.