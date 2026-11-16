На фронті загинув 39-річний Микола Зінько — колишній міський глава Рави-Руської на Львівщині, депутат міськради, очільник Львівської обласної організації ВО Свобода та заступник командира батальйону в 5-й окремій штурмовій бригаді.

Трагічну звістку про загибель побратима повідомив український політик і військовослужбовець Олег Тягнибок.

На війні загинув Микола Зінько: біографія і факти із життя

Микола Зінько народився у жовтні 1987 року в місті Рава-Руська на Львівщині.

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Його мати народилася в Сибірі у родині репресованих. Батьків матері, які походили зі Стрийщини, радянська влада вивезла через приналежність дідового брата до Української повстанської армії (УПА).

Вищу освіту Микола Зінько здобув на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще зі студентських років він підтримував ВО Свобода, а у 2009 році офіційно став членом партії.

У політичній та громадській діяльності пройшов шлях від активного учасника акцій до голови Рава-Руської міської організації ВО Свобода, а згодом очолив Львівську обласну організацію політичної сили.

Також обирався депутатом Рава-Руської міської ради, а у 2015 році обійняв посаду міського глави Рави-Руської.

Бойовий шлях Миколи Зінько

Участь у захисті України Микола Зінько брав із самого початку російсько-української війни.

Протягом 2014-2015 років добровольцем пішов на фронт, служив у добровольчому батальйоні Січ. Звідти у 2015 році був відкликаний зі служби у зв’язку з обранням міським главою Рави-Руської.

Після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист держави у лавах Легіону Свободи. Спершу він проходив службу в ДФТГ Свобода, а згодом став заступником командира батальйону в 5-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

Фото: Микола Зінько

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