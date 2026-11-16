У Києві зменшують потужність вуличних ліхтарів із 16 листопада — КМДАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Із 16 листопада столиця змінює режим роботи вуличних світильників для раціонального використання електроенергії.
- Увечері та вранці ліхтарі з функцією димування працюватимуть на 50% потужності, а в парках і скверах вмикатимуть половину світильників.
Із понеділка, 16 листопада, у Києві запроваджують оновлений графік та режим роботи зовнішнього освітлення. Роботу вуличних світильників коригують для раціонального споживання електроенергії з урахуванням часу доби, потреб столиці та безпекових умов.
Про зміни повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Режим роботи вуличного освітлення у Києві
Відповідно до оновлених правил, інтенсивність та кількість увімкнених ліхтарів у Києві залежатимуть від періоду доби та технічних характеристик обладнання.
Зокрема, ввечері (до початку комендантської години) та вранці (після її завершення) світильники з функцією димування (регулювання яскравості) працюватимуть на 50% потужності.
У парках і скверах у вечірній та ранковий час поза комендантською годиною вмикатимуть половину світильників, а на період дії комендантської години освітлення там вимикатимуть повністю, уточнили в КМДА.
Під час комендантської години на вулицях ліхтарі з функцією димування переводитимуть на 20% потужності. Водночас там, де такої функції немає, працюватиме половина наявних світильників.
Як зазначають у КМДА, архітектурно-декоративне освітлення буде вимкнене, проте за винятком окремих об’єктів.
У КМДА уточнили, що на восьми визначених вулицях і проспектах Києва діятиме спеціальний режим роботи зовнішнього освітлення: у звичайний час ліхтарі там працюватимуть на повну потужність, а в нічний період з 00:00 до 06:00 — на 50%.