Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримують значні прибутки від продажу озброєння європейським країнам, які згодом передають його Україні.

Про це американський лідер розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Трамп заявив про прибутки США від продажу зброї Європі

За словами Трампа, Вашингтон продає військову техніку та озброєння європейським партнерам за повною вартістю, не надаючи жодних знижок. При цьому більшість придбаного обладнання, як вважає президент США, зрештою потрапляє до України.

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— Думаю, вони здебільшого передають її Україні. Але ми її продаємо. Ми отримуємо повну ціну, не даємо знижок. Можна сказати, що ми заробляємо на цьому великі гроші. Мені байдуже. Я цього не хочу, — сказав він.

Американський президент також висловив думку, що російсько-українська війна безпосередньо не позначається на Сполучених Штатах. Водночас він знову наголосив на фінансовій вигоді від постачання американського озброєння.

— Це на нас не впливає. Насправді, мабуть, можна сказати, що ми отримуємо за це повну ціну. Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому добряче заробляємо, — зазначив Трамп.

Трамп висловився про переговори щодо завершення війни в Україні

Під час інтерв’ю журналістка звернула увагу на занепокоєння української сторони через контакти Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, йшлося про побоювання, що Вашингтон і Москва можуть домовитися про завершення війни без участі Києва.

У відповідь президент США запевнив, що не ухвалював би таких рішень без України.

— Я б цього не зробив, — наголосив він.

Водночас Трамп заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним існує глибока особиста неприязнь, проте вони мають знайти можливість домовитися.

— Послухайте, їм треба знайти спільну мову. Ці двоє ненавидять одне одного, але їм треба знайти спільну мову. Тож я ладнаю з обома — це дуже різні люди, — сказав американський лідер.

Трамп також назвав війну Росії проти України ганебною та сумною, знову повторивши, що вона не має безпосереднього впливу на США.

Окремо президент Сполучених Штатів відзначив українських військових, заявивши, що вони демонструють високі бойові навички під час використання американського озброєння.

— Вони воюють, бо хтось має використовувати це обладнання. У нас найкраще обладнання у світі. Хтось має ним користуватися, — заявив Трамп.

Нагадаємо, 19 листопада президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. За повідомленнями, їхня розмова тривала приблизно 40 хвилин.

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